Mercedes araçları filo müşterileri ile buluşturdu

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak, Pazarlama ve Ürün Müdürü Onur Ahi, 2. El Satış Müdürü Faruk Özer, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Hafif Ticari Araçlar & Otomobil Satış Müdür Yardımcısı Gökay Temiz, İstanbul Bölge (Filo) Satış Koordinatörleri ve İstanbul Bayileri Satış Müdürleri’nin katılımıyla 9 Ağustos 2018 Perşembe günü Güsem Yeşil Vadi’de düzenlenen “Filo Müşterileri-Test Sürüşü” etkinliği ile Mercedes-Benz X-Class’ı müşterilerine deneyimletti.Katılımcılarına offroad deneyimi yaşama fırsatı sunulan etkinlik kapsamında yeni yönetmeliğe uygun olarak üretilen Sprinter Okul Servisi de sergilenerek müşterilerin beğenisine sunuldu.

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar, Güsem Yeşil Vadi’de düzenlenen organizasyonda, X-Class, Vito ve yeni yönetmeliğe uygun üretilen Sprinter Okul Servisi modellerini filo müşterileri ile buluşturdu.