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Continental ve Dünyagöz kurumsal anlaşma yaptı

10 Ağustos 2018, 15:48

Continental ile Dünyagöz Hastaneler Grubu arasında protokol imzalandı. Protokole göre; Continental müşterileri, ContiExtra üyeleri ve birinci derece yakınları, göz sağlığı hizmetlerinde Dünyagöz’ü tercih edebilecekler.

Dünyanın en büyük lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden olan Continental’in müşterilerine daha fazla ayrıcalık sunma hedefiyle hayata geçirdiği ContiExtra, marka işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Dünyagöz Hastaneler Grubu ile yapılan işbirliği kapsamında ContiExtra üyeleri, Türkiye’de 20 noktada bulunan Dünyagöz Hastaneleri’nde muayene, tetkik, özellikli ameliyat, lazer ameliyatı ve diğer genel ameliyatlardan faydalanabilecekler. Üstelik bu göz sağlığına ilişkin protokolden ContiExtra üyelerinin birinci dereceden yakınları da yararlanabilecek.



ContiExtra’ya üyelik

Continental yetkili satıcılarından veya Continental Lastik Evleri’nden tek seferde 4 adet Continental markalı binek, SUV/4x4 veya hafif ticari araç lastiği satın alan Continental kullanıcıları, ContiExtra’ya ücretsiz üye olabiliyor. Yetkili satıcılardan yapılan alışverişlerde faturayla birlikte verilen contiextra üyelik şifresini, iletişim ve plaka bilgileri ile www.contiextra.com adresindeki “Yeni Üye” bölümüne giren kullanıcılar, üyeliğini başlatabiliyor.



