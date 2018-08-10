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Otomobil sporlarında bu hafta sonu

Otomobil sporlarında bu hafta sonu

Tarih 10 Ağustos 2018, 15:14

Otomobil sporlarında bu hafta sonu 3 büyük şehirde 3 farklı branşta ulusal yarış organizasyonları gerçekleştiriliyor.

Bursa'da 2018 Türkiye Trial Şampiyonası 3.yarışı ve İstanbul'da Türkiye Karting Şampiyonası 5.yarışı organize edilirken, Ankara'da da 2018 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 3. ayağı düzenleniyor...

Trial Offroad heyecanı Nilüfer Gölyazı’da
Kısa adı BASK olan Bursa Alternatif Sporları Kulübü tarafından Nilüfer Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 2018 Türkiye Trial Şampiyonası 3.yarışı, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 13.45 de Gölyazı mahallesinde düzenlenecek olan sembolik start ile başlayacak.2 gün boyunca Fadıllı yamaç paraşüt alanı atlama tesisleri bölgesinde oluşturulan zorlu etaplarda devam edecek olan organizasyonda 2 araç ve 4 sporcudan oluşan takımlar mücadele edecekler. İkinci günü 12 Ağustos Pazar saat 12.00’de başlayacak olan yarış18.45 itibarıyla yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

Karting coşkusu Tuzla’da
Türkiye Karting Şampiyonası, Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından 11-12 Ağustos 2018 tarihinde Tuzla Karting Park’ta düzenlenecek olan 5. Ayak yarışlarıyla devam ediyor. Yarışlar 11 Ağustos Cumartesi günü antrenman seanslarıyla başlayacak. Sıralama turları saat 13.00’de, günün ilk yarışı 14.25’de başlayacak. 12 Ağustos Pazar günü ise yarışlar 11.25’de başlayacak ve 16.15’deki kupa töreniyle sona erecek. Mini kategoride Ömer Asaf Kolot, Formula Junior’de Zekai Özen, Formula Senior'da Gün Taşdelen ve Formula Master kategorisinde ise Volkan Düzgün'ün lider durumda yer aldığı yarış Türkiye Karting Şampiyonası yarışları ücretsiz olarak izlenebilecek…

Sporcular Kemal Uludağ anısına tırmanacak
2018 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 3. ayağı, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Ankara Elmadağ mevkiinde yer alan Kömürcü mahallesinde koşulacak. Ankara Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen yarış 1996 senesinde elim bir trafik kazasında yaşamını yitiren Ankaralı sevilen sporcu Kemal Uludağ’ın anısına düzenleniyor. Pazar sabahı 11:30 ve 12:30 saatlerindeki iki antrenman çıkışı ardından, 14:00’de ilk otomobile verilecek start ile başlayacak olan yarış, 6 km. uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda 3 çıkış üzerinden koşulacak.



 

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