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Işıklar Ağır Nakliyat filosuna iki çekici kattı

Işıklar Ağır Nakliyat filosuna iki çekici kattı

Tarih 10 Ağustos 2018, 15:06

Işıklar Ağır Nakliyat’ın 10’u MAN olan 30 araçlık filosunu iki çekici ile daha da güçlendirdi. Son yatırımında da MAN’ı tercih eden Işıklar Ağır Nakliyat, iki adet TGX 33.580 6x4 çift çeker çekici aldı.

Işıklar Ağır Nakliyat’ın sipariş ettiği iki çekiciden ilki, Ankara Akyurt’taki MAN tesislerinde gerçekleştirilen törenle teslim edildi. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Bölge Koordinatörü Ferit Aslan Akman’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve Şensan Kamyon Satış Danışmanı Engin Karaoğlu’nun hazır bulunduğu törene Işıklar Ağır Nakliyat adına Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Işık ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Işık katıldılar.

MAN çekicileri, üstün nitelikleri ve özel taşımacılığa uygun çok yönlü özellikleri ile tercih ettiklerini belirten Sedat Işık, “MAN çekicileri, gerek teknolojisi, gerekse şasi olarak bizim hizmet verdiğimiz ağır ve özel taşımacılık şartlarına çok uygun bir yapıya sahip. Bununla birlikte Satış Sonrası Hizmetler’de sunduğu yaygın, ekonomik hizmetler, benzersiz yakıt tasarrufu ve düşük işletme maliyetleri de tercihimizi etkileyen avantajlar oldu” dedi.

MAN araçlarının yüksek standartları, üstün nitelikleri ve benzersiz avantajları ile bir çok alanda ilk tercih edilen marka olduğunu belirten Ferit Aslan Akman da, “Tüm müşterilerini ‘yaşam boyu iş ortağı’ olarak kabul eden MAN ile Işıklar Ağır Nakliyat arasındaki köklü ve güçlü işbirliğinin, daha da gelişerek uzun yıllar süreceğine inancımız tamdır” diyerek, araçların hayırlı uğurlu olmasını diledi.

İkinci MAN TGX 33.580 6x4 çift çeker çekici ise Işıklar Ağır Nakliyat’a, yıl içinde teslim edilecek.



 

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