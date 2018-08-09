Novociti Life Polonya'da

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09 Ağustos 2018, 16:38

Isuzu Novociti Life, Polonya’dan 25 adetlik sipariş aldı.

Anadolu Isuzu’nun otobüs ürün grubunda bulunan 9,5 m. uzunluğundaki Citibus modeli ile 7,5 m. uzunluğundaki Novociti modeli arasında 8 m. uzunluğuyla yeni bir segment oluşturan Novociti Life, tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Yurt içinde Bingöl ve Afyonkarahisar teslimatlarının hemen ardından yurt dışından da sipariş alınmaya başlanan Novociti Life için 9 Ağustos tarihinde düzenlenen törenle Polonya Belediyesi de 25 adetlik sipariş verdi.Tüm dünyada 16 distribütör ve 30’dan fazla ülkede faaliyette bulunan ve global otobüs markası olma yolunda ilerleyen Anadolu Isuzu, Yeni Isuzu Novociti Life’yi 2018 yılının son çeyreğinde üretip, 2019 yılının ilk çeyreğinde Polonya halkının kullanımına sunacak. Polonya’da 2 yıldır faaliyetlerine devam eden Anadolu Isuzu distribütörü Busimport Pl Sp.z.o.o’nun gerçekleştirdiği anlaşma gereğince 25 adetlik araç filosu Lodz Belediyesi’nin toplu ulaşım alanında hizmet verecek.Yeni Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıktı. Büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, aynı zamanda alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor.Novociti Life’ın alçak tabanlı tasarımına uygun olarak arkaya konumlandırılan FPT marka NEF4 model motoru, 186 beygir güç ve 680 nm tork üretiyor. FPT’nin EGR (Egzoz gazı geriçevirimi) sistemine gerek duymadan Euro 6C emisyon normlarını karşılayabilen motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ile düşük yakıt tüketimi sağlanmasını mümkün kılıyor. Novociti Life hem yurtiçinde hem de yurtdışında ZF marka manuel ve Allison marka otomatik şanzıman opsiyonlarıyla sunuluyor.Toplam 60 kişilik yolcu kapasitesiyle geniş iç hacimli Novociti Life, gün ışığının araç içerisinde etkin kullanımını sağlayan özel yolcu camı tasarımıyla, tekerlekli sandalyedeki yolcuların dahi yan camları kolaylıkla kullanabilmelerine imkan vermektedir. Bu sayede dış mekanı rahatlıkla gözlemleyebilen tekerlekli sandalyeli yolcular, Novociti Life’nin insan odaklı akıllı tasarımının tadını çıkarıyorlar.Yeni Isuzu Novociti Life, hem yolcuların konforu hem de aracın servis hizmetlerini minimum sürede gerçekleştirmek için özenle tasarlandı. Motor bölümü arka kısma alınan Novociti Life, bu sayede alçak tabanlı platformuna kavuştu. Motor ve yürüyen aksamın arkada olması, gerekli durumlarda şanzımanın ve motorun bakım ve onarımını da kolaylaştırırken araç arkasındaki kapak tasarımı da servis edilebilirliği artıracak şekilde tasarlandı. Motor bölümüne üç taraftan ulaşılabilmesine imkân sağlayan bakım kapakları sayesinde bakım işlemleri kolaylaşırken müdahale süresi de kısalıyor.Isuzu Novociti Life, yollara çıkmadan önce 2 önemli kuruluştan ödül de aldı. Turquality kapsamında 2017 yılının sonunda düzenlenen ve Türkiye’nin en prestijli tasarım organizasyonu Design Turkey Yarışmasındanün sahibi olan Isuzu Novociti Life, ilk yurt dışı ödülünü de Nisan ayında A’Design Award&Competition’dan “Gold A’Design Award” ile aldı. Kompakt boyutlarıyla otobüs konforunu midibüs segmentinde yaşatan Novociti Life, toplu ulaşımda midibüs segmentinde hem yurtiçinde hem de yurtdışında lider konumda olan Anadolu Isuzu’yu çok daha güçlü konuma taşıyacak.