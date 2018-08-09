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OTAM, BMC Power'in 585 Bg'lik motorunu denedi

09 Ağustos 2018, 13:55

BMC Power tarafından tasarlanan ve yine yerli ve milli imkanlarla üretilen Ağır Vasıta Motoru’nun ilk çalıştırılması İTÜ OTAM laboratuvarlarında başarıyla gerçekleştirilmiştir!

