TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

OTAM, BMC Power'in 585 Bg'lik motorunu denedi

OTAM, BMC Power'in 585 Bg'lik motorunu denedi

Tarih 09 Ağustos 2018, 13:55

BMC Power tarafından tasarlanan ve yine yerli ve milli imkanlarla üretilen Ağır Vasıta Motoru’nun ilk çalıştırılması İTÜ OTAM laboratuvarlarında başarıyla gerçekleştirilmiştir!

BMC Power tarafından tasarlanan 585 Bg gücündeki ağır vasıta motorun  prototip testi OTAM tarafından yapılıdı. Konu ile ilgili olarak yayınlanan basın bülteninde aşağıdaki bilgiler yer aldı.

BMC Power’ın bu başarısına binaen 19 Temmuz 2018 Perşembe günü İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlük bünyesindebir plaket töreni düzenlenmiştir. Törene İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan, BMC Power Genel Müdürü Dr. Osman Dur, OTAM İcra Kurulu Üyesi Ekrem Özcan ve sektörün birçok önemli ismi katılım gösterdi.İTÜ Rektörü Prof.Dr.Mehmet Karaca tarafından BMC Power adına Genel Müdür Osman Dur’a tebrik plaketi takdim edildi.

Etkinlik kapsamında konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca şunları söyledi; “İTÜ ilklerin ve enlerin okulu. Bu tür testlerin okulumuz içerisindeyeralanOTAM’da yapılması ve başarıyla sonuçlanması İTÜ’nün köklü kültürünü besliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

BMC Power Genel Müdürü Dr. Osman Dur ise şunları söyledi; “Biz bu motoru geliştirirken, rekabetçi teknolojileri takip ederek yeni teknolojiler geliştirecek bir ekosistem oluşturmak için çalışıyoruz. Bu amaca yönelik olarakişbirliği içinde olduğumuz üretim altyapısı olan sanayi şirketlerine alanımızla ilgili mühendislik kabiliyeti kazandırmayı, üniversitelere ise akademik güçlerini ve araştırma altyapılarını daha etkin kullanma imkanı vermeyi hedefliyoruz. Bu çalışmaları bir ekosistem çerçevesinde eşgüdümlü yürüttüğümüz sürece Türkiye’de güzel işler ortaya çıkacaktır.”

İlk prototip BMC İzmir tesislerinde tamamlandı

2017 Şubat ayında tasarımına başlanılan 6 silindirli, 585 beygir gücündeki ağır vasıta motorunun ilk prototip üretimi 2018 Haziran ayında BMC İzmir tesislerinde tamamlanarak, teste hazır hale getirildi. Motorun ilk çalıştırılması 2018 Temmuz ayında OTAM laboratuvarlarında başarıyla gerçekleştirildi.

Motor, transmisyon ve kontrol sistemlerinde uluslararası çapta güçlü bir mühendislik firması hedefiyle çalışmalarını sürdüren BMC Power, bu tecrübeyle 1000 beygir gücünde yeni nesil zırhlı araç ve 1500 beygir gücünde Altay Tankı güç grubu tasarım ve üretim çalışmalarını da sürdürüyor.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Ferrari Portofino’ya özel boya teknolojisi

 Ferrari Portofino’ya özel boya teknolojisi PPG’nin İtalya’daki laboratuvarlarında geliştirilip test edilen yeni kaplamalar sektörde devrim yaratıyor.

Türkiye’deki PPG tesisi, Ford 'un global tedarikçi havuzuna girdi

 Türkiye’deki PPG tesisi, Ford 'un global tedarikçi havuzuna girdi Otomotiv sektörü yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürünleri üreten Bursa tesisi, bu statüye ulaşan dünyadaki dördüncü PPG...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Ulaşım ve üretim bütünlüğü

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı