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OTAM, BMC Power'in 585 Bg'lik motorunu denedi
09 Ağustos 2018, 13:55
BMC Power tarafından tasarlanan ve yine yerli ve milli imkanlarla üretilen Ağır Vasıta Motoru’nun ilk çalıştırılması İTÜ OTAM laboratuvarlarında başarıyla gerçekleştirilmiştir!
BMC Power tarafından tasarlanan 585 Bg gücündeki ağır vasıta motorun prototip testi OTAM tarafından yapılıdı. Konu ile ilgili olarak yayınlanan basın bülteninde aşağıdaki bilgiler yer aldı.
BMC Power’ın bu başarısına binaen 19 Temmuz 2018 Perşembe günü İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlük bünyesindebir plaket töreni düzenlenmiştir. Törene İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan, BMC Power Genel Müdürü Dr. Osman Dur, OTAM İcra Kurulu Üyesi Ekrem Özcan ve sektörün birçok önemli ismi katılım gösterdi.İTÜ Rektörü Prof.Dr.Mehmet Karaca tarafından BMC Power adına Genel Müdür Osman Dur’a tebrik plaketi takdim edildi.
Etkinlik kapsamında konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca şunları söyledi; “İTÜ ilklerin ve enlerin okulu. Bu tür testlerin okulumuz içerisindeyeralanOTAM’da yapılması ve başarıyla sonuçlanması İTÜ’nün köklü kültürünü besliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”
BMC Power Genel Müdürü Dr. Osman Dur ise şunları söyledi; “Biz bu motoru geliştirirken, rekabetçi teknolojileri takip ederek yeni teknolojiler geliştirecek bir ekosistem oluşturmak için çalışıyoruz. Bu amaca yönelik olarakişbirliği içinde olduğumuz üretim altyapısı olan sanayi şirketlerine alanımızla ilgili mühendislik kabiliyeti kazandırmayı, üniversitelere ise akademik güçlerini ve araştırma altyapılarını daha etkin kullanma imkanı vermeyi hedefliyoruz. Bu çalışmaları bir ekosistem çerçevesinde eşgüdümlü yürüttüğümüz sürece Türkiye’de güzel işler ortaya çıkacaktır.”
İlk prototip BMC İzmir tesislerinde tamamlandı
2017 Şubat ayında tasarımına başlanılan 6 silindirli, 585 beygir gücündeki ağır vasıta motorunun ilk prototip üretimi 2018 Haziran ayında BMC İzmir tesislerinde tamamlanarak, teste hazır hale getirildi. Motorun ilk çalıştırılması 2018 Temmuz ayında OTAM laboratuvarlarında başarıyla gerçekleştirildi.
Motor, transmisyon ve kontrol sistemlerinde uluslararası çapta güçlü bir mühendislik firması hedefiyle çalışmalarını sürdüren BMC Power, bu tecrübeyle 1000 beygir gücünde yeni nesil zırhlı araç ve 1500 beygir gücünde Altay Tankı güç grubu tasarım ve üretim çalışmalarını da sürdürüyor.
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