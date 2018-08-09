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Mercedes-Benz Türk’ten Ağustos ayına özel fırsatlar
09 Ağustos 2018, 13:49
Mercedes-Benz, kamyon ve otobüs ticari araç ürün grupları için hazırladığı Ağustos ayına özel kampanyalar sunmaya devam ediyor.
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, 2017 Model yılı ve altı Mercedes-Benz İnşaat/Çekici kamyon modelleri için Ağustos ayında geçerli olacak; araç+servis sözleşmesini kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde, kurumsal müşteriler; 250.000 TL kredi tutarı için, 36 ay vade, % 1,52 faiz oranı ve 9.190 TL aylık ödemeyle Mercedes-Benz kamyon sahibi olabilirler.
Aynı kampanyada kurumsal müşteriler Euro kredi tercih ettiği takdirde € 75.000 ’ya varan kredi tutarları için %0’dan başlayan faiz oranları ve € 883 ’dan başlayan aylık ödemeler sunuluyor.
Mercedes-Benz Otobüslerde “Yıldızını Seç” Kampanyası
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Ağustos ayı kampanyası kapsamında 2017 model Mercedes-Benz Travego 15 SHD model otobüs alımlarında müşterilerine özel kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor.
Kampanya kapsamında kullanımında 700.000 TL kredi tutarı için, 36 ay vadeli %0 sabit faiz oranı ile 19.444 TL aylık ödeme fırsatı ile sunuluyor.
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