TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Kampanyalar

Mercedes-Benz Türk’ten Ağustos ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Türk’ten Ağustos ayına özel fırsatlar

Tarih 09 Ağustos 2018, 13:49

Mercedes-Benz, kamyon ve otobüs ticari araç ürün grupları için hazırladığı Ağustos ayına özel kampanyalar sunmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, 2017 Model yılı ve altı Mercedes-Benz İnşaat/Çekici kamyon modelleri için Ağustos ayında geçerli olacak; araç+servis sözleşmesini kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde, kurumsal müşteriler; 250.000 TL kredi tutarı için, 36 ay vade, % 1,52 faiz oranı ve 9.190 TL aylık ödemeyle Mercedes-Benz kamyon sahibi olabilirler.
Aynı kampanyada kurumsal müşteriler Euro kredi tercih ettiği takdirde € 75.000 ’ya varan kredi tutarları için %0’dan başlayan faiz oranları ve € 883 ’dan başlayan aylık ödemeler sunuluyor.

Mercedes-Benz Otobüslerde “Yıldızını Seç” Kampanyası
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Ağustos ayı kampanyası kapsamında 2017 model Mercedes-Benz Travego 15 SHD model otobüs alımlarında müşterilerine özel kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor.
Kampanya kapsamında kullanımında 700.000 TL kredi tutarı için, 36 ay vadeli %0 sabit faiz oranı ile 19.444 TL aylık ödeme fırsatı ile sunuluyor.


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Kampanyalar

Dacia’dan Ağustos kampanyaları

 Dacia’dan Ağustos kampanyaları Dacia, Ağustos ayında hafif ticari modellerindeki sıfır faizin yanı sıra hurda araç teşvikinden yararlanacak müşter...

Renault’da Ağustos fırsatları

 Renault’da Ağustos fırsatları Renault,Ağustos ayında müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunuyor.

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Ulaşım ve üretim bütünlüğü

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı