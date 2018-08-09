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Ferrari Portofino’ya özel boya teknolojisi

Ferrari Portofino’ya özel boya teknolojisi

Tarih 09 Ağustos 2018, 12:50

PPG’nin İtalya’daki laboratuvarlarında geliştirilip test edilen yeni kaplamalar sektörde devrim yaratıyor.

Dünya çapında 60'dan fazla ülkede üretim tesislerine ve bağlı şirketlere sahip olan, boya ve kaplama alanında lider kuruluş olarak dikkat çeken ve bu yıl 135'inci yaşını kutlayan PPG, yenilikçi teknolojileriyle sektördeki farkını ortaya koymaya devam ediyor. Allison Park’taki Boya İnovasyon Merkezi ile koordinasyonlu bir şekilde İtalya’nın Quattordio kentindeki PPG laboratuvarında geliştirilip test edilen yeni ürünler, kuruma prosesi için gerekli olan ısıyı tam 50 santigrat derece düşürerek devrim yaratıyor.

Tam 30 yıldır PPG tarafından otomobilleri boyanan Ferrari’nin, Maranello’daki fabrikasında bu yenilikçi teknolojinin ilk defa uygulandığı modeli ise 600 HP gücündeki Ferrari Portofino Gran Turismo V8 oldu. 0’dan 200 km/s hıza sadece 10,8 saniyede ulaşan Portofino’nun özel Rosso Portofino kırmızı renginde, PPG’nin geliştirdiği düşük ısılı kaplama (LTC) teknolojisi kullanıldı.Vernik kuruma sıcaklığını düşürmek amacıyla 2016 yılında devreye alınan yoğun araştırma ve geliştirme süreçlerinin ardından ortaya çıkan bu teknoloji sayesinde, karbon fiber gibi çok gelişmiş fakat ısıya bir o kadar duyarlı malzemelerin deforme olması engelleniyor. LTC teknolojisiyle birlikte vernik kurutma sıcaklığı 140 santigrat dereceden 90 dereceye düşürülerek, tüm gövde üzerinde renk birliği sağlanmasına olanak tanınıyor. Üstelik vernik ana malzemelerinin daha az kullanımı ve kurutma süresinin kısaltılması sayesinde de Ferrari’nin enerji etkinliğini artırma ve salınımları azaltma stratejisi de desteklenmiş oluyor.

Yeni vernik teknolojisi 18 ayda geliştirildi

LTC teknolojisi, bir bazkat boya ile düşük sıcaklıklarda yapıştırmak ve kurutmak (kürleme) amacıyla formüle edilen iki bileşenli (2K) verniğe dayanıyor. Yeni reçineler, kimyasal su geçirmezliği artırıp, suyun geçirgenliğini azaltırken, yeni bir çapraz bağlayıcı ise düşük fırınlama sıcaklığına olanak veriyor.18 ay boyunca Quattordio laboratuvarında çalışan yaklaşık 15 kişilik ekip, düşük fırınlama ısılı 65 bazkat boya geliştirdi ve renkailelerinin 26'sını test etti, bu dönemde Ferrari de Ar-Ge sürecine önemli katkılarda bulundu. Geliştirme süreci boyunca 1.800'ü aşkın Ferrari, PPG teknolojisi kullanılarak kaplandı ve bu otomobillerin ilk örnekleri ABD'ye gelmeye başladı. Devrim niteliğindeki teknolojiyi kutlamak üzere Ferrari'nin Boya Atölyesi Direktörü Luigi Franzese, geçtiğimiz günlerde şirketinin takdirini ifade etmek üzere PPG'nin Quattordio ekibini ziyaret etti ve proje ekip üyelerinin tamamını, simgesel nitelik taşıyan Maranello tesislerini gezmeye davet etti. Franzese, PPG’nin yeni düşük ısılı fırınlama teknolojisini ilk kez Ferrari’de kullanmasından ötürü duyduğu gururu dile getirdi.

 

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