SAF-HOLLAND çözüm ve ürünleri, CO2 emisyonlarını azaltıyor

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

08 Ağustos 2018, 15:22

SAF TIRE PILOT lastik basıncı izleme sistemi, SAF Uyarlanabilir Hava Sönümleme sistemi veya RECOLUBE yağlama pompası gibi parçalar ve yeni geliştirilen ürünler, filoların CO2 emisyonlarını ve uzun vadede operasyon maliyetlerini azaltmalarına yardımcı oluyor.

SAF-HOLLAND, ürünleri ile taşımacılık alanına ekolojik ve ekonomik değer katıyor. Ticari araçların lider tedarikçilerinden SAF-HOLLAND, üretimde enerji ve maliyet tasarrufunun yanı sıra çevrenin korunmasına odaklanıyor.SAF-HOLLAND, ürün gamı ve yeniliklerin sürekli olarak geliştirilmesinde güvenlik, verimlilik ve kaliteyi ön planda tutuyor. Bu nedenle aks sistemlerinde uzman SAF-HOLLAND, müşteri araçlarındaki CO2 emisyonlarını azaltmak için ürünlerin ar-ge sürecinde çevre dostu teknolojilere ve enerji tasarrufuna odaklanıyor. Darmstadt Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen SAF INTRADISC Plus II INTEGRAL aks ünitesinin,hizmet ömrü boyunca değerlendirmesi buna bir örnek oluyor.SAF-HOLLAND, ürün tasarımı sırasında özellikle kullanılan parçaların dayanıklılık ve kalitesine odaklanarak hafif parça üretiminde uzmanlığını gösteriyor. Hafif parçalar, aksların ve dolayısıyla da treylerin ağırlığını azaltarak filo operatörlerinin daha fazla yük taşımasını ve operasyonlarını daha tasarruflu sürdürmesini sağlıyor. Buna örnek; hava süspansiyonunun işlevinin yarı römorklardaki amortisör ile birleştirerek hidrolik amortisörlerin kullanımını gereksiz kılan SAF Uyarlanabilir Hava Sönümleme sistemidir. Sistem, aks başı 6 kilogram ve dolayısıyla üç akslı römorklarda 18 kilograma kadar ağırlık tasarrufu sunduğundan daha fazla yük taşınması mümkün oluyor. Ayrıca lastik ve yükleri korumak için yük durumuna otomatik olarak uyum sağlıyor.SAF TIRE PILOT lastik basıncı izleme sistemi, lastik aşınması ve yakıt tüketimi açısından olumlu katkılarda bulunuyor. Sistem, lastik basıncını sürekli kontrol ediyor ve lastikleri otomatik olarak önceden ayarlanan seviyede koruyor. Böylece yolda yaşanabilecek sıkıntılar önleniyor, lastik kullanım ömrü uzatılıyor ve yakıt tüketimi yüzde 1.25’e varan oranlarda azaltılıyor. Ayrıca SAF TIRE PILOT, daha düşük maliyet, daha fazla güvenlik ve daha az CO2 emisyonu sayesinde filo operatörleri ve çevreye uzun vadeli faydalar sağlıyor.RECOLUBE yağlama pompası, çevre dostu ve ekonomik bir kullanım sunuyor. Sistem, beşinci tekere otomatik olarak yağ beslemesinde bulunan beş adet bağımsız pompa elemanı kullanıyor. Yağ miktarları, fazla yağ veya gres yola sızmayacak ve çevreyi etkilemeyecek şekilde kusursuz olarak ayarlanıyor. Sürücü veya servis ekinin beşinci tekeri manuel olarak yağlaması gerekmediğinden RECOLUBE ile filo operatörleri maddi açıdan da tasarruf ediyor. Pompayla yapılan yağ beslemesi, bir yıllık operasyon veya 100,000 kilometre boyunca devam ediyor.SAF-HOLLAND, ham maddelerin etkin kullanımı ve CO2 emisyonlarını düşüren enerji tasarrufu ile dünyanın dört bir yanında bulunan üretim tesislerinde de çevreye karşı sorumluluğunu yerine getiriyor. Almanya’da bulunan tüm tesisler, DIN EN ISO 5001 enerji yönetim sistemi sertifikasına sahip. SAF-HOLLAND GmbH Enerji Yönetimi Sorumlusu Ina Peter konuyla ilgili olarak, “İleri görüşlü enerji yönetimimiz sayesinde geçtiğimiz yıllarda sera gazı emisyonlarını dolaysız olarak etkin bir şekilde azalttık. Böylece üretimimizin çevreye olan etkisini azaltmakla kalmadık, verimliliğimizi artırdık ve maliyetlerimizi azalttık,” diye belirtti. 2015 yılından bu yana SAF-HOLLAND, enerji tüketim verilerini sayısız ölçüm noktalarından sürekli olarak izliyor ve bu verileri bir sonraki adımda daha iyi hale getirilebilecek enerji tüketen süreçleri belirlemek için kullanıyor. Bu sayede 2015-2017 yılları arasında aks başı tüketilen enerjiyi yüzde 13.8 oranında azaltmayı başardı. 2017 yılında ise Almanya’da üretilen her aks sistemi başına ihtiyaç duyulan enerji, geçtiğimiz yıllara oranla yüzde 4.4. oranında düştü. Her aks sisteminin enerji kaynaklarından ortaya çıkan CO2 emisyonu 2015 yılı ile karşılaştırıldığında 2017 yılında yüzde 16.1 oranında azaldı.SAF-HOLLAND, ürün yenilikleri ile pazarda ekonomik ve ekolojik katma değer yaratıyor. SAF TIRE PILOT, SAF Uyarlanabilir Hava Damperi sistemi veya RECOLUBE yağlama pompası gibi sistemler yakıt tüketimini ve dolayısıyla da sera gazı emisyonlarını azaltıyor. Böylece SAF-HOLLAND çözümleri ile filonun verimli çalışmasını sağlamak ve çevre korumasına önemli bir katkıda bulunmak için filodaki genel işletme maliyetleri en iyi hale getiriliyor. Ayrıca diğer ticari araç parça tedarikçilerine örnek oluşturacak şekilde üretim tesislerinde enerji ve kaynak tasarrufu sağlayan teknolojiler kullanıyor.