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Filosundaki Volvo çekici sayısını 100'e çıkarttı

Filosundaki Volvo çekici sayısını 100'e çıkarttı

Tarih 08 Ağustos 2018, 14:19

Doğu ve Batı Avrupa ülkelerine soğutucu ünitelerle taşımacılık faaliyetinde bulunan Transbatur Milletlerarası Nakliyat, filosunu güçlendirmek için 20 adet yeni VolvoFH 54 0HP 4X2 model çekiciyi Volvo Trucks Türkiye tek yetkili distribütörü Temsa İş Makinaları’ndan teslim aldı.

Bu satışla birlikte Transbatur Milletlerarası Nakliyat’ın tamamı Volvo Trucks markalı araçlardan oluşan filosundaki araç sayısı 100’e yükseldi.

Transbatur Milletlerarası Nakliyat’ın teslim aldığı FH 540HP 4X2 Çekiciler,Dynafleet araç takip sistemi, yüksek yakıt tasarrufu ve sürüş güvenliği ile öne çıkıyor.Volvo Trucks FH serisinin mavi renkli bu özel çekicisi geliştirilmiş tasarımı ve XL kabini ile kullanıcıya yüksek konfor sunuyor.

Temsa İş Makinalarının sahasında gerçekleştirilen teslimat töreninde, Transbatur Milletlerarası Nakliyat adına şirket kurucusu Mehmet Dilmen, 20 adet çekiciyi Temsa İş Makinaları Volvo Kamyon Marmara Bölge Satış Müdürü Bora Gür’den teslim aldı.

Teslimat töreninde Transbatur Milletlerarası Nakliyat’ın kurucusu Mehmet Dilmen, “Uluslararası lojistikte taşıdığımız ürünler açısından iyi bir çekiciye sahip olmak bizim için çok önemli. Kalitesi, dayanıklılığı, çok yönlü nakliye işlerine uyumluluğu ve düşük bakım giderlerinin yanı sıra yakıt verimliliği ile Volvo çekiciler, bizim için her zaman vazgeçilmez tercih olmuştur. Uzun soluklu, güvenilir bir iş ortağı olarak daima yanımızda olan Temsa İş Makinaları’na da ayrıca teşekkür ederim.” dedi.

Temsa İş Makinaları Volvo Kamyon Marmara Bölge Satış Müdürü Bora Gür ise “Transbatur Milletlerarası Nakliyat ile uzun yıllardır devam eden bir iş birliği içindeyiz. Filolarında daima Volvo çekicileri tercih ediyorlar. Ürün gamımız ve servis ağımızla onların hizmet ve ürün beklentilerini karşılayabilmek bizim için mutluluk verici. İşbirliğimizin uzun yıllar köklenerek devam edeceği inancımla FH çekicilerin hayırlı kazançlar getirmesini diliyorum” dedi.



 

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