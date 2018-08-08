Iveco, Sıvılaştırılımış Doğal Gaz (LNG) ile yeni bir atılım başlattı

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08 Ağustos 2018, 12:53

Iveco, Türkiye’nin ilk LNG (Sıvılaştırılımış Doğal Gaz) lı çekicisi Stralis NP’nin tanıtımını gerçekleştirdi.



2017 Yılının En Düşük Karbonlu Kamyonu ödülüne sahip yeni Stralis NP 460, Euro VI dizel kamyonlara kıyasla %99 daha düşük Partikül Madde ve %90 daha az NO2 salınımı, biyometan kullanımında ise %95 daha düşük CO2 emisyonlarıyla KUSURSUZ GÜÇ sunuyor. Ayrıca, Sessiz Kamyon sertifikasıyla kanıtlanmış, 71 dB’den az olan son derece sessiz çalışmasıyla gürültü kirliliğini büyük ölçüde azaltıyor. Bu devrimsel nitelikteki kamyon, taşımacılık firmalarına gerçekten sürdürülebilir lojistiğin rekabetçi avantajını sunuyor.



IVECO Stralis NP, 460 hp gücünde, tek yakıtlı, çift LNG depolu olup 1600 km’ye kadar menzile sahip ve IVECO’nun en iyi yakıt verimliliği teknolojileri ve hizmetleriyle, dizel kamyona kıyasla yakıt harcamalarında %35’e kadar tasarruf sunuyor. Bu, Türkiye’de şimdiye kadar sunulan ilk sadece LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ile çalışan çekicidir.















Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Er, Ağır Vasıta Satış Müdürü Hakkı Işınak, Kamyon Ürün Müdürü Tarkan Özyönüm, Sürüş Eğitim Yöneticisi Mehmet Er, Genel Müdür Roberto Camatta, Pazarlama ve Ürün Genel Müdür Yardımcısı Tansu Giz





IVECO, bugün Türkiye’de yeni Stralis NP 460’ın tanıtımını yaptı. Yurt içi nakliyeden uluslararasına, hacimli taşımacılıktan farklı üst yapı uygulamalarına ve ADR ile inşaat lojistiklerine kadar her türlü görevi yerine getirmesi için özel olarak tasarlanmış doğal gazla çalışan kamyonlardan oluşan geniş bir filo sunuyor. Şimdiye kadarki en sürdürülebilir kamyon, İngiltere’de 2017 Yılının En Düşük Karbonlu Kamyonu ödülünü kazandı. “Yeşil” lojistik için artan talebi karşılamayı hedefleyen taşımacılık firmalarına gerçek bir rekabetçi avantaj sağlamak amacıyla daha fazla güç ve verimlilik kazandırıyor.













IVECO Türkiye Genel Müdürü, Roberto Camatta şu yorumlarda bulundu: “IVECO, 20 yıldan uzun süredir doğal gaz başta olmak üzere alternatif çekiş teknolojilerine öncülük etmektedir ve sürdürülebilir taşımacılığın öncüsüdür. Türkiye, daha önceki yıllarda sattığımız CNG kamyonlarımıza büyük ilgi gösterdi ve bugün, uzun mesafe taşımacılığın en etkili noktası etrafında toplanan tek yakıtlı, doğal gazla çalışan araçlardan oluşan tam bir filonun tanıtımıyla bu başarıyı takip ediyoruz. Yeni Stralis NP 460 hp, biyo-LNG kullanımında sıfıra yakın emisyon hedefini yakalayabilmesiyle uzun mesafe görevlerinde performans ve verimlilik sağlıyor: Kusursuz Güç!”













EN SÜRDÜRÜLEBİLİR(ÇEVRECİ) KAMYON



Stralis NP 460, en zorlu görevler için gerekli gücü üretecek şekilde geliştirilmiş olan yeni IVECO Cursor 13 NP tek yakıtlı motoru sunuyor. Ayrıca, önceki modelin mükemmel sürüş konforunu ve performansını daha da geliştirmenin yanı sıra GPS tabanlı HI-CRUISE tahmine dayalı sürüş gibi yeni özellikleri de ekleyen 12 vitesli Hi-Tronix otomatik transmisyon da yeni özelliklerinden biri. IVECO’nun modüler yaklaşımı, geniş bir ürün seçeneği teklifi ve kişiye uygun özelleştirmelerde sonsuz esneklik sunuyor. Araç sadece CNG veya LNG ile ya da CNG ve LNG kombinasyonuyla çalıştırılabiliyor. Çift LNG deposu, 1600 km’ye kadar rekor bir otonomi aralığı sağlıyor. Yeni Stralis NP 460, IVECO’nun en gelişmiş yakıt verimliliği teknolojilerine ve uzun mesafe görevleri için tasarlanmış olan Hi-Way kabinlerin üstün konforuna sahip.



GEZEGENİMİZ İÇİN EN İYİ KAMYON



Stralis NP 460, içten yanmalı motorlar için en çevre dostu yakıt ve sürdürülebilir taşımacılık için günümüzdeki en olgun çözüm olan doğal gazın çevresel avantajlarını en üst düzeye çıkarıyor. Kendini kanıtlamış teknolojisi, Euro VI dizel kamyonlara kıyasla PM salınımında %99 ve NO2 salınımında %90 azalmayla (NOx gazlarının en zararlısı), yollardaki ve kentsel bölgelerdeki hava kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Sessiz kamyon testinde 71 dB’den az olduğu kanıtlanan son derece sessiz çalışması, bu aracın sınırsız sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor. Stralis NP 460, sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış doğal gaz kullanımıyla CO2 salınımlarını %95’e kadar azaltarak taşımacılık sektörünün karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlıyor.



Ayrıca doğal gaz yerine tarım ve kentsel atıklardan, kanalizasyon atıklarından veya gıda sektörünün atıklarından üretilebilen biyometan da yakıt olarak kullanılabiliyor. Bu nedenle biyometan kullanımı, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma avantajının yanı sıra yerel ekonomiye de yardımcı oluyor.













SINIFININ EN İYİSİ GÜÇ VE ÖDÜN VERMEYEN VERİMLİLİK



FPT Industrial tarafından üretilen yeni IVECO Cursor 13 NP motoru, uzun mesafeli uluslararası taşımacılık için özel olarak geliştirildi. Piyasadaki en güçlü kusursuz gazla çalışan motor olarak en zorlu görevler için gerekli olan performansı sağlıyor. 12,9 litrelik motorunun geliştirilmiş yanma süreci uzun mesafeli görevlerde en iyi yakıt verimliliğini sunuyor. Yüksek akışlı gaz enjektörleri, yakıt hattı, pistonlar ve turbo, yüksek güç çıkışı ve tork sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Dayanıklılığı ve bakım aralıkları, çalışma süresinden ödün vermeyecek doğru performansı sağlamak için uzatılmıştır.



Bu sonuç, doğal gaza buji ateşlemeli stokiyometrik yanma uygulayarak elde ediliyor. IVECO Cursor 13 NP’nin %100 doğal gazla çalışmasını sağlayan “tek yakıtlı” çözümdür. Egzoz emisyon işlemi, rejenerasyon veya katkı maddesi(add blue) gerektirmeyen kompakt ve hafif 3 yönlü katalizöre dayanır. IVECO Cursor 13 NP, stokiyometrik yanma 12:1 kompresyon oranıyla (17:1 olan dizel çevrim oranından çok daha düşük) çalıştığı ve bu nedenle son derece sessiz olduğu için düşük gürültü ve titreşim avantajını da sunar.



IVECO Cursor 13 NP motor, iki şekilde korunuyor: Birincisi, performansın artırılmasını mümkün kılan, en geniş yakıt uyumluluğu sağlayan, sessiz çalışmasını sağlayan ve motor ile 3 yönlü katalizörü yanlış ateşlemeden koruyan vuruntu kontrolüdür.



İkincisi ise reaktif hava akışı kontrolü yönetim sistemidir; vites değişimleri sırasında uygulanan yeni bir stokiyometrik oran kontrolüne dayanır. Bu sayede AMT vites değişimi sırasında devamlı olarak torkun sağlanması garanti edilir ve böylece maksimum performans ile en hızlı vites değişimi sağlanır.



Stralis NP 460, kategorisindeki en gelişmiş teknolojiyi sağlayan yeni 12 vitesli HI-TRONIX otomatik vites kutusu olan son nesil otomatik transmisyona sahip, ilk doğal gazla çalışan kamyondur. Hava akışı kontrolü yönetim sistemi, Stralis NP 460’ta motor ve vites kutusunun mükemmel entegrasyonunu garanti eder.



Stralis NP 460, orta mesafeli yurt içi rotalardan uzun mesafeli uluslararası taşımacılığa kadar tüm görevlerde yakıt ekonomisi sunuyor. Motorun üstün yakıt verimliliğine ek olarak, sürüş davranışını izlemek ve iyileştirmek amacıyla SÜRÜŞ TARZI DEĞERLENDİRME gibi yakıt tasarrufu sağlayan çözümlere de sahiptir. Öngörülü hız sabitleme ve vites değiştirme gibi GPS tabanlı sistemleri içeren ve Eco-Roll işlevini daha da geliştiren HI-CRUISE entegre sürüş sistemini sunuyor.



YAKIT HARCAMALARI DİZEL EŞDEĞERİNE GÖRE %35’E KADAR DAHA DÜŞÜK



Stralis NP 460, uzun mesafeli taşımacılık işi için ideal kamyondur. Olağanüstü Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) ve dizel kamyona eşdeğer veya daha yüksek konfor, taşıma yükü, performans ve çok yönlülük sağlar.



Yeni Stralis NP 460, daha iyi bir dinamik performans sunarak dizel araca göre %35’e kadar daha düşük yakıt masrafına sahiptir. Bu ekonomi, Sürüş Tarzı değerlendirme puanıyla Akıllı Raporlar ve IVECO’nun TCO2 SÜRÜŞÜ ekonomi odaklı kursları sayesinde daha da iyileştirilebilir.



Son derece düşük TCO’ya uzun servis aralıkları da katkı sağlamaktadır: Önceki modelde zaten sektörün en uzunu olan servis aralığı, rakiplerinin iki katı olan 90.000 km’ye çıkarılmıştır. Bu sayede, araç yolda daha çok vakit geçirir ve bakım maliyetleri azalır. Karmaşık son işlem sistemleri, partikül filtreleri, aktif rejenerasyon olmaması, Stralis NP 460’ın daha az bakıma ihtiyaç duymasına katkı sağlayan avantajlardır.













HER GÖREVE UYACAK YAKIT DEPOSU KOMBİNASYONLARI



Stralis NP 460, aracı müşterinin görevine uygun belirli gereksinimlere göre özelleştirmek için kısa, uzun, sağ veya sola monteli, LNG ve CNG olmak üzere geniş depo kombinasyonları seçeneğine sahiptir. Aracın son derece esnek olması, özelleştirme için neredeyse sonsuz üretim seçeneği sunar.





SÜRDÜRÜLEBİLİR TAŞIMACILIK FİRMALARININ TERCİH ETTİĞİ KAMYON



Stralis NP 460, finansal ve çevresel olarak sürdürülebilir taşımacılık çözümleri sunar. Sekiz ay tanıtımının yapıldığı Avrupa pazarlarından büyük bir başarı yakaladı. Transports Jacky Perrenot, Meyer Logistik, Grupo HAM, Jost Group ve DHL Belgium gibi bazı en büyük lojistik operatörlerinin yanı sıra süpermarket zinciri Carrefour gibi şirketlerden büyük miktarlarda sipariş alındı. Sektör uzmanlarının takdirini kazandı ve İngiltere’de Yılın Düşük Karbonlu Kamyonu ödülünü aldı. Pazarlarda mükemmel karşılanması, 2016 yılında satışa sunulan 400 hp gücündeki Stralis NP 400’ün başarısına başarı ekledi. Lojistik sektörü, çevresel ayak izini azaltmanın ve kaynaklarını verimli bir şekilde yönetmeye devam ederken gittikçe katılaşan emisyon yönetmeliklerine de uyum sağlamanın çözümü olarak doğal gazı her gün daha fazla benimsediği için Stralis NP’nin iki ürün gamındaki araçların satışı katlanarak artıyor. Stralis NP kamyonları, bugün Avrupa’daki 25 ülkede 400 taşıyıcının filolarında her yıl 400 milyon km’ye kadar yol yaparak çalışıyor.













































