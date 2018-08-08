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Ekol, yeni hattında Ro-Ro seferlerine başladı

08 Ağustos 2018, 12:30

Ekol,Yunanistan(Lavrio Limanı) ile Fransa (Sète Limanı) arasında düzenli Ro-Ro seferlerine başlıyor.

Yeni hat ile başta Yunanistan, İspanya, Fransa ülkeleri arasındaki Avrupa içi taşımadan aldıkları payı artırmak istediklerini ileten Taşımacılık Genel Müdürü Murat Boğ şunları söyledi.



“Yeni Ro-Ro hattımız sayesinde Lavrio Limanı’nı, Yalova ve Trieste’nin (İtalya) ardından Sète Limanı’na (Fransa) da network olarak bağlamış olduk.Sète Limanı üzerinden; Yunanistan’a Fransa, İspanya, Portekiz, Benelux ve İngiltere’yi kapsayan coğrafi alan için intermodal çözümler sunuyoruz. Ro-Ro seferleriyle entegre olarak planlanmış şekilde, Sète-Bettembourg (Lüksemburg) ve Sète–Zeebruge (Belçika) hatlarında gidiş dönüş olmak üzere blok tren hizmetlerimizle müşterilerimize yenilikçi karayolu çözümleri sunuyoruz. Böylelikle Ekol İspanya, Ekol Fransa ve Ekol Yunanistan müşterileri için pazardan farklılaşmış, sürdürülebilir taşımacılık çözümlerini sunabiliyoruz.”



Dört limanda faaliyet gösteren Ekol’ün, 48 blok treni ve altı Ro-Ro gemisi ile güçlü oyunculardan birisi olduğunu belirten Boğ, “Son yıllarda intermodal taşımacılık ağımızı yeni hatlarla zenginleştirdik. Hedefimiz çevre dostu hizmetler sunmak ve Avrupa'daki varlığımızı güçlendirmek. Sunduğumuz intermodal çözümler sayesinde şirketimiz, ayda 850 futbol sahası büyüklüğünde bir ormana eşdeğer 365 bin ağacı kurtarıyor. İntermodal taşımacılıkla dünyayı 365 kere dolaşmaya yetecek miktarda yakıttan tasarruf ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



