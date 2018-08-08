Fiat Bursaspor’un araç sponsoru oldu

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08 Ağustos 2018, 12:14

Tofaş, Türkiye’nin önde gelen spor kulüplerinden Bursaspor ile işbirliğine imza attı. İşbirliği ile, 2018-2019 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca, Bursaspor’un idari ve teknik kadrolarının araçları, Fiat tarafından sağlanacak.

Bursa şehrinin iki önemli değeri arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması kapsamında 14 adet Fiat Egea, 3 adet Fiat Doblo, 1 adet Fiat Ducato ve 12 adet de Fiat 500X olmak üzere toplamda 30 adet son model otomobil Bursaspor’a teslim edildi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda düzenlenen törende Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç ve Bursaspor 2. Başkanı Cem Öztürk hazır bulundu.Bu sene 50’nci yılını kutlayan, Türkiye’nin 4’üncü büyük sanayi kuruluşu Tofaş, Bursa şehrine ve Türk sporuna verdiği desteği sürdürüyor. Tofaş son olarak, Türkiye’nin önde gelen spor kulüplerinden Bursaspor ile önemli bir işbirliğine daha imza attı. İşbirliği kapsamında, 2018-2019 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca Bursaspor’un idari ve teknik kadrolarının araçlarının temini Tofaş çatısı altında temsil edilen Fiat markasıyla sağlanacak.Bursa şehrinin iki önemli değeri arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması kapsamında, 14 Egea, 3 Doblo, 1 Ducato ve 12 adet 500X olmak üzere toplamda 30 adet Fiat markalı otomobil Bursaspor’a teslim edildi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda düzenlenen törende Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç ve Bursaspor 2. Başkanı Cem Öztürk hazır bulundu.Törende yeni işbirliği hakkında konuşan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Fabrikamızın bulunduğu Bursa’nın en büyük değerlerinden olan Bursaspor ile işbirliğimizi genişletmeyi sürdürüyoruz. İşbirliğimiz iki sezon önce üç yıllık tribün sponsorluğu ile başladı. Bu anlaşmamızı bir 3 sezon daha, toplamda 2022 yılına kadar uzattık. Ayrıca kurum olarak Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda bir de locamız bulunuyor. Bu sezondan itibaren de önümüzdeki 3 yıl boyunca Fiat markamızla Bursaspor’un idari ve teknik ekiplerinin araçlarının teminini sağlayacağız. İmzalanan işbirliğinin ve teslim edilen araçların Bursaspor camiasına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.Bursaspor 2. Başkanı Cem Öztürk ise yaptığı konuşmada, “Tofaş, 2 sezondur Büyükşehir Belediye Stadyumu’muzda Kuzey Kale Arkası tribün isim sponsorluğu yapıyordu. Araç sponsorluğunun yanı sıra, 3 yıl daha tribün isim hakkı anlaşmasını uzatarak kulübümüzün arkasında önemli bir güç olmaya devam etti. Bu şehrin futbol markası Bursaspor’un, otomotiv sektörünün devlerinden Tofaş’la yaptığı bu işbirliği şehrin diğer değerlerine örnek olması açısından bizim için bu çok önemli bir adımdı. Kulübümüzün ciddi gider kalemlerinden olan araç sponsorluğuyla birlikte, tribün isim hakkını devam ettirerek ve aynı zamanda loca alarak da katkı koymalarından dolayı değerli Tofaş ailesine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.