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YTU Racing takımı Kordsa desteği ile İtalya’da yarıştı

07 Ağustos 2018, 14:11

Kordsa’nın kompozit malzeme desteği verdiği YTÜ Racing proje ekibi, 60 takım arasında ilk yirmiye girmeyi başardı.

Kordsa’nın, geleceği güçlendirme misyonuyla destek verdiği projelerden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi’nin YTÜ Racing takımı, yaptığı beşinci aracıyla dünyanın, öğrenciler arası yapılan en büyük mühendislik yarışması olan ve İtalya Varano’da bulunan Autodromo Riccardo Paletti pistinde düzenlenen Formula Student İtalya yarışmasına katıldı. Kordsa’nın kompozit malzeme desteği verdiği YTÜ Racing proje ekibi, 60 takım arasında ilk yirmiye girmeyi başardı.



Güçlendirme lideri Kordsa’nın, gençleri teknoloji, inovasyon, Ar-Ge ve mühendisliğe teşvik etmek amacıyla sponsor olarak desteklediği üniversite projelerinden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan YTÜ Racing takımı, Formula Student İtalya’da büyük bir başarıya imza attı. Ülkemizden 4 takımın katıldığı Formula Student İtalya yarışının önce bütün teknik kontrol aşamalarını geçen YTÜ Racing Takımı, yarışın dinamik etaplarına katılmaya hak kazandı. Amacı otomotiv endüstrisine inovatif, tecrübeli ve takım çalışmasına uygun hareket edebilen mühendis yetiştirmek olan Formula Student yarışmasında, YTÜ Racing takımı 60 takım arasında yirminci oldu.



Üniversite-sanayi iş birliğini daima teşvik eden Kordsa, YTÜ Racing ekibine bu projesinde kompozit malzemeler konusunda destek verdi. Kordsa tarafından tedarik edilen kompozit malzemeler, aracın kaporta, kanatlar ve koltuk bölümlerinde kullanılarak bu bölümlerin daha dayanıklı, daha sağlam ve hız için daha elverişli hale gelmesini sağladı. Kordsa, YTÜ Racing takımını katılmayı hedeflediği Formula Student East yarışında da destekleyerek geleceği güçlendirmeye devam edecek.



