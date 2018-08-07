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Dünya’da en çok kullanılan VIP araçlar Türkiye’den çıkıyor

Dünya’da en çok kullanılan VIP araçlar Türkiye’den çıkıyor

Tarih 07 Ağustos 2018, 12:10

Ertex Otomotiv, yılın ilk 6 ayında satışlarını ikiye katladı.

İş insanları, siyasetçiler, kamu yöneticileri ve sanatçılar başta olmak üzere birçok kişi trafikte geçen zamanı daha verimli kullanabilmek için ofis ortamının rahatlığına ve donanımına araçlarında da sahip olmak istiyorlar. Gerektiğinde iş toplantılarını yapmak ve misafirlerini ağırlamak için de araçlarının konfor ve mahremiyet sağlayacak özelliklerde olmasını arzu ediyorlar.

Kişisel isteklere göre yaptığı VIP otomotiv tasarımlarıyla dünyada ses getiren Ertex Otomotiv, sipariş yoğunluğu yaşıyor. Avrupa'da başta Fransa, Almanya, Hollanda olmak üzere tüm AB ülkelerinden; Asya ve Orta Doğu'da ise ağırlıklı olarak Azerbaycan, Dubai, Katar ve Suudi Arabistan’dan ciddi talep alan şirket, bu yılın ilk 6 ayında satışları ikiye katlayarak 47 araç ihracı gerçekleştirdi. Ertex Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç, “Yaptığımız tasarımlar, Türkiye'ye büyük katma değer artışı ve döviz girdisi sağlıyor. Almanya'dan gelen araçları VIP tasarımına çevirip, 3 katı değer kazandırarak ihraç ediyoruz. Müşterilerimizin tercihi daha çok Mercedes Vito, V Class, Sprinter, Maybach, Volkswagen Caravella, Crafter ve CadillacEscalade sınıfından araçlar oluyor. Özel tasarımlı VIP Van tercih eden müşterilerimiz arasında siyasiler, diplomatlar, sanatçılar ve iş insanları bulunuyor.” dedi.

Ortadoğu Bizim Tasarım Limuzinlerimize Biniyor
Halihazırda Orta Doğu ülkelerinin daha çok limuzin modellerine talip olduğunu kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç şöyle devam etti: “Limuzin modeli, Ertex Otomotiv’in dünyada ilk defa minibüsleri uzatıp, VIP limuzin haline getirdiği halidir. Limuzin modelinde araç uzatılarak daha geniş ve konforlu kullanım alanı sağlıyoruz. Avrupa ülkelerindeki müşterilerimizise daha çok Business Edition modelimize ilgi gösteriyor. Bu modelde keskin hatlar bulunmuyor.Tamamen Ertex Otomotiv’in tasarladığı, sade görünümlü ve fonksiyonel özelliklere sahip bir araç sınıfı. Ertex olarak biz, tasarımı, 'Geleneğin ve teknolojinin birlikteliği, ultra-lüks ambiyans ve ideal ofis ortamının kaynaşması' olarak tanımlıyoruz.”

Yüzde 20 Büyüyor
VIP tasarımında Türkiye’de pazar paylarının yüzde 40 olduğuna da dikkat çeken Malkoç,“Yılda yüzde 20 büyüme kaydediyoruz. Bu, yıllık araç kapasitemizin yüzde 20 artması anlamına geliyor. Yıllık 15 Milyon Euro olan ciromuzun yüzde 40’ını ihracat oluşturuyor. Yılda ortalama 150 - 200 araç üretiyoruz. Türkiye'den de ciddi talep alıyoruz. Ayrıca araçlarımızın güvenlik homologasyon testleri uluslararası güvenlik testi kuruluşu Applus+ IDIADA tarafından yapılıyor. Araçlarımızın Avrupa standartlarında güvenlik kriterlerini sağladığına dair sertifikaları bulunuyor.”değerlendirmesinde bulundu.



 

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