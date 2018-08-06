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İstanbul’da yanladılar

İstanbul’da yanladılar

Tarih 06 Ağustos 2018, 18:20

Türkiye’nin en iyi drift pilotları, Red Bull Car Park Drift’te kozlarını paylaştı. Sinan Erdem Spor Salonu’nun açık otoparkında düzenlenen organizasyonda daha önce görülmemiş engelleri aşmaya çalışan 23 pilot, tribünleri dolduran seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

Otomobil sporlarının en dikkat çeken dallarından biri olan drift branşının Türkiye’deki en büyük organizasyonu Red Bull Car Park Drift, İstanbul’da düzenlendi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nun açık otoparkında gerçekleşen organizasyonda pilotlar tozu dumana kattı. 23 pilotun yarıştığı etkinliği binlerce seyirci yerinden izledi. Etkinliğin sportif direktörü dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Abdo Feghali gösteri sürüşleri yaptı. Falken lastiklerinin kullanıldığı etkinliğin kazananı 400 tam puan üzerinden 338 puan almayı başaran İbrahim Yücebaş oldu. İkinci sırada Kemal Özhaseki, üçüncü sırada ise Özer Mollamehmetoğlu yer aldı. Böylece İbrahim Yücebaş 23 Eylül’de Lübnan’da düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde dünyanın en iyi pilotlarıyla karşılaşmaya hak kazandı.



‘En uzun drift süresine sahip sporcu’ unvanına sahip olan Feghali, organizasyon hakkında, “2018’de Red Bull Car Park Drift’in Türkiye’de yapılacağını duyunca çok heyecanlandım. Bugün İstanbullularla birlikte unutulmaz bir yarış yaşadık. Parkurlardaki engeller tüm dünyada aynı şekilde uygulanıyor. Türkiye’de drifte ilgi oldukça büyük. Biz de bugün Türkiye’de global standartlarda bir drift yarışına tanıklık ettik. Oldukça heyecanlıydı…” açıklamasını yaptı.

Yarışmada başarılı olan isimlerin ödüllerini TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı, Drift Kulübü Başkanı Burak Ünal ve Drift Kulübü Başkan Yardımcısı Neşat Şutova verdi.


 

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