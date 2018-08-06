Bursa'da zafer Yağız Avcı'nın

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06 Ağustos 2018, 17:53

2018 Türkiye Ralli Şampiyonası 4.yarışı olan 43.Yeşil Bursa Rallisi, Ford Motorsport Turkey adına yarışan Yağız Avcı-Onur Vatansever ekibinin liderliğiyle sonuçlandı.



BC Vision Motorsport adına yarışan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibinin 7.4 saniye farkla ikinciliği elde ettiği rallide üçüncülüğün sahibi ise bir diğer Ford Motorsport Turkey ekibi Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez oldu. Sınıf 3'de FIAT Motorsporları adına Fiat Egea ile yarışan Fatih Kara-Bilge Ayan, Sınıf 4'te Ford Motorsport Turkey adına Ford Fiesta R2 ile yarışan Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı, Sınıf N'de ise GP Garage My Team adına Mitsubishi Lancer EVO IX ile yarışan Mustafa Çakal-Mehmet Köleoğlu birincilikleri elde eden isimler oldular. En genç pilot ve co-pilot ödülünün sahibi ise TOSFED Yıldızını Arıyor projesi kazananı olarak TOSFED ve FIAT desteğinde Egea Gençler Kupası'nda yarışan Onat Telkenar-Efe Eryalaz ekibi oldu.Historic Rally klasmanında Murat 131 ile Levent Gür-Oytun Albayrak birinciliği kazanırken, Ali Sipahi Ralli Kupası'nda en hızlı ekip Bursa'dan Renault Clio Ragnotti ile Hakan Ertarman-Yunus Emre Bol oldu.Rallide dereceye giren sporcuların ödülleri organizasyon sponsorlarından Aloft Bursa Hotel önünde gerçekleştirilen törenle takdim edildi.