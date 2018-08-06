5 adımda lastik güvenliği

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06 Ağustos 2018, 15:26

Otopratik, yaz dönemiyle birlikte artan uzun seyahatlerde lastik bakımının önemine dikkat çekiyor.

5 Adımda Lastik Bakımı

Otopratik uzmanlarına göre lastikler 5 basit adımda emniyetli, konforlu ve ekonomik bir yolculuğa hazır hale gelebiliyor. Böylecetrafik kazalarına da sebebiyet verebilenlastikle ilgili kullanım hatalarının da önüne geçilmiş oluyor.Brisa güvencesiyle yenilikçi lastik ve araç bakımı hizmetleri sağlayan Otopratik, güvenli yolculuklar için araç sahiplerinin yanında yer almaya devam ediyor. Türkiye’de trafik kazalarının önemli bir bölümünün lastik kaynaklı olduğuna dikkat çeken Otopratik, basit önlemlerle can ve mal kaybının önüne geçilebileceğini vurguluyor.Bu kapsamda Otopratik, Brisa’nın 30 yıllık uzmanlığı ile araç sahiplerinin lastiklerini kolaylıkla yolculuklara hazırlayabileceği 5 ipucu paylaştı. Böylece hem sürüş emniyeti ve konforu sağlamak hem de yakıt verimliliğini artırmak mümkün.Uzun yolculuklara çıkacaksanız ya da ağır yük taşıyacaksanız yapılması gereken ilk şey lastik basıncını kontrol etmektir. Lastik basıncının doğru seviyede olmadığı durumlarda, kaza riskleri ve lastiklerin hasar görme oranı artar. Bu, araç kontrolünü ve yakıt verimliliğini de etkiler. Bu nedenle yedek lastikleriniz de dahil olmak üzere tüm lastiklerinizin üretici firma tarafından belirlenen basınç oranlarına göre ayarlanması büyük önem taşır. Unutmamak gerekir ki hava basıncı ölçümü mutlaka lastikler soğukken yapılmalı ve kesinlikle lastikler sıcakken havası indirilmemeli. Doğru lastik basıncı ile ilgili gerekli bilgiler ise araçların kapı içlerinde, torpido kapaklarında veya yakıt deposu kapağında yer alır.Lastikteki aşınmalar diş derinliği ölçümü ile anlaşılır. Lastiklerin sırt denen, yere basan kısmında oluklar vardır. Bu oluklardan yüzeye kadar olan kısmı diş derinliği olarak adlandırılır. Yasal olarak belirlenmiş en düşük lastik diş derinliği 1.6mm’dir. Bununla birlikte özellikle yağışlı havalarda emniyetli sürüş için, lastik diş derinliğinin 3mm değerinin altına düşmeden değiştirilmesini öneriyoruz. Ayrıca, lastik desenleri üzerindeki düzleşme vb. deformasyonlar gözlemlenirse mutlaka bir uzmandan yardım alınmalıdır.Diş derinliği ile birlikte lastiklerdeki delik ya da kesik gibi hasarlar da kontrol edilmeli. Ayrıca lastik üzerindeki deforme şişlikler de lastikteki hasara işaret eder. Böyle bir hasar tespitinde, hiç vakit kaybetmeden bir uzmandan lastik bakımı veya değişimi için destek alınmalıdır.Balans ayarı yapmak, sistemdeki ağırlık dağılımı dengesizliklerinin, lastiğin çeşitli yerlerine takılan ağırlıklarla dengeli hale getirilmesi anlamını taşır. Aracın lastikleri yenilendiğinde mutlaka balansayarı yaptırılmalı. Aynı zamanda her 30 gün veya 500 km kullanımdan sonra lastiklere yeniden balans kontrolü yaptırmak gerekir. Özellikle uzun seyahatler öncesinde bu kontrolün yapılması emniyet ve konfor kadar lastik performansından maksimum verim sağlanmasına da olanak tanır.Her bir aracın üreticisi tarafından belirlenen maksimum yük kapasitesi vardır. Lastiklerin de aynı şekilde yanak kısımlarında işaretli olan yük limitleri bulunmaktadır. Bu yük kapasitesinin üzerinde bir ağırlıkla seyahat etmek araç kontrolünü kaybetme riski doğurabileceği gibi yakıt verimliliğini de olumsuz etkiler.