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Satış sonrasında en iyisi Audi çıktı

Satış sonrasında en iyisi Audi çıktı

Tarih 06 Ağustos 2018, 15:14

Türkiye’de yapılan ve satış sonrası müşteri memnuniyetinin araştırıldığı “Yetkili Servis Memnuniyet Araştırması’nda Doğuş Otomotiv Audi, ilk sırada yer aldı

Audi A.G tarafından büyük pazarlarda yapılan ve Premium segmentte Audi’nin rakiplerinin de yer aldığı Yetkili Servis Memnuniyet Araştırması 2018 (Dealer Satisfaction Survey, DSS) sonuçlandı.

Audi ve rakiplerinin yetkili servislerinin garanti uygulaması, saha desteği, müşteri ilişkileri, yedek parça bilgisi ve tedariki, yetkili servis çalışanları eğitimi ve teknik bilgileri olmak üzere, tüm satış sonrası birimlerinin değerlendirildiği araştırmada, Doğuş Otomotiv Audi, en yüksek puanı alarak ilk sırada yer aldı.
 
 

 

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