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Bu yıl en çok tercih edilen pick-up Mitsubishi L200 oldu

Bu yıl en çok tercih edilen pick-up Mitsubishi L200 oldu

Tarih 06 Ağustos 2018, 14:37

Mitsubishi L200, Temmuz ayı sonuçlarına göre 2114 adet ile tüm pick-up satışlarında yüzde 23,6 pay aldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan rakamlara göre Mitsubishi L200, 2018 yılının ilk yedi ayında pick-up kategorisinde en çok satılan araç oldu. ODD rakamlarına göre Ocak-Temmuz döneminde Mitsubishi L200 toplam 2114 adet ile pick-up segmentinde yüzde 23,6 pazar payıyla liderliğe oturdu.

Mitsubishi Motors’un yetmiş yıllık pick-up ve 4x4 teknolojisi ile tasarlanan ve yüksek donanım seviyesine sahip olan Mitsubishi L200, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay manevra kabiliyetiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Pick-up’ın sağlamlığının ve dayanıklılığının yanı sıra sınıfında öncü konfor ve güvenlik özelliklerine sahip olan Mitsubishi L200, RISE gövde yapısı, darbe emici şasisi ve yeni süspansiyon sistemi sayesinde her türlü yol koşulunda rahatlıkla yol alıyor. Mitsubishi L200’lerin 6 farklı donanım versiyonu bulunuyor. Temsa Motorlu Araçlar, pick-up kategorisindeki güçlü oyuncusu L200 ile rekabetçi pozisyonunu artırarak sürdürüyor.

 

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