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Renault’da Ağustos fırsatları

Renault’da Ağustos fırsatları

Tarih 06 Ağustos 2018, 14:34

Renault,Ağustos ayında müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunuyor.

Hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilere devlet desteğine ek olarak perakende Symbol alımlarında 7.000TL, Clio ve Kangoo alımlarında ise 5.000TL’lik indirim sağlanıyor. Renault Clio HB modeline, hurda teşvikiyle 63.900TL’den başlayan fiyatlarla sahip olma fırsatı bulunuyor.

Renault hafif ticari modellerinde ise maksimum 30.000TL kredi ve 15 aya varan vade seçeneklerinde yüzde sıfır faiz fırsatı var.

Diğer taraftan binek modellerdemaksimum36.000TL kredi ve 18 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0,98 sabit faiz oranı bulunuyor.

Binek ve hafif ticari tüm modellerde daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 100.000TL kredi 48 aya kadar yüzde 1,84 sabit faiz oranı bulunuyor.150.000 TL kredi tutarı için ise 48 aya kadar yüzde 1,94 sabit faiz oranı sunuluyor.

Ayrıca Renault Finans’tan kredi kullanılarak yapılan 2018 model yılı binek perakende satın alımlarında 1.000TL indirim mevcut.

Ağustos ayında Megane Sedan 99.900TL, Captur 109.900TL,Kadjar 142.700TL, Trafic 113.100TL, Kangoo 82.550TL, Master ise 115.850TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

 

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