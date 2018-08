Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

HİDROMEK Capital500'de olmaya devam ediyor

06 Ağustos 2018, 14:31

HİDROMEK, faaliyet gösterdiği makine sektörünün ise 5’inci büyük şirketi oldu.

Dünyanın en büyük 50 iş makinesi üreticisinden biri olan HİDROMEK, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin sıralandığı ‘Capital500’ listesinde yerini aldı. Listede 264’üncü olan HİDROMEK, faaliyet gösterdiği makine sektörünün ise 5’inci büyük şirketi oldu.



Bu başarıdan duydukları memnuniyeti ifade eden HİDROMEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Bozkurt, bugün 100’den fazla ülkede 43 binin üzerinde HİDROMEK iş makinesinin çalıştığını söyledi. Bozkurt, “Bu sayıyı daha da artırarak küresel pazardaki yerimizi sağlamlaştırmayı arzuluyoruz. Ülkemiz için üretmeye ve yatırıma devam edeceğiz” diye konuştu.



Küresel en büyük 50’deki ilk ve tek Türk üretici

HİDROMEK, bu yıl 40’ıncı kuruluş yıldönümünü kutluyor. 2017 yılında 1.2 milyar TL ciroya ulaşan ve bunun yaklaşık yüzde 40’ını ihracattan sağlayan HİDROMEK, üretiminin her aşamasında Ar-Ge, tasarım, teknoloji ve inovasyonla iç içe durumda. HİDROMEK, kurduğu Tasarım Stüdyosu sayesinde yenilikçi tasarıma sahip iş makineleri ile küresel piyasada öne çıkıyor.



Tasarımdaki gücünü aldığı ödüllerle tescilleyen HİDROMEK, bugüne kadar Red Dot Best of the Best, If Design, German Design ve Good Design gibi uluslararası ödüller de dahil olmak üzere toplam 14 adet tasarım ödülünün sahibi oldu. Ayrıca iş makineleri üreten en büyük 50 global firmanın sıralandığı uluslararası “Yellow Table” listesinde 2018 yılında 6’ıncı kez yer alan HİDROMEK, bu listeye giren ilk ve tek Türk makine üreticisi olarak dikkat çekiyor.



HİDROMEK, üretim ve ihracata damgasını vuruyor

Capital Dergisi tarafından bu yıl 21’incisi hazırlanan Capital500 Listesi, Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirliyor. Geleneği bozmayan ve bu sene de listede yerini alan HİDROMEK, Türkiye’nin en büyük 264’üncü; makina sektörünün ise en büyük 5'inci şirketi oldu.



HİDROMEK, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan “Türkiye’nin 1000 İhracatçı Firması 2017” araştırmasında geçen yılki yerini koruyarak 255’inci sırada yer aldı. İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde de 124’üncü oldu. HİDROMEK, en son, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye listesinde 197’inci olmuştu.