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Renault Spor takımına yeni bir yarışçı kattı
06 Ağustos 2018, 14:27
Renault Sport Formula 1 Takımı, Daniel Ricciardo’nun 2019 yılından itibaren takıma katılacağını duyurdu
Kariyerinde 7 Grand Prix zaferi ve 29 podyum başarısı bulunan Avusturalya doğumlu Daniel, 2007 - 2011 yılları arasında Renault Junior serisinde yarıştı ve 2014 yılından bu yana Renault motorlu F1 aracı ile mücadele etti.
Renault Sport Formula 1 Takımı Başkanı Jérôme Stoll,“Renault, Dünya Şampiyonaları’nda mücadele etmek için Formula 1‘e dönmeye karar verdi. Daniel Ricciardo’nun imzası ise Renault Grubu için kaçırılmayacak bir fırsat oldu. Kendisinin takıma katılması bizi çok motive etti. Daniel’e hoş geldin diyoruz.”dedi.
Renault Sport Formula 1 Takım Direktörü Cyril Abiteboul, “Daniel’in imzası, Formula 1’de hedeflediğimiz noktaya ulaşmadaki kararlılığımızın ve son iki buçuk sezonda yaptıklarımızın göstergesi. Daniel’ın yeteneği ve liderlik vasfı ile takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bize olan inancını kendisine mümkün olan en iyi otomobili hazırlayarak boşa çıkarmayacağız. Ricciardo’ya her geçen yıl daha da büyüyen ekibimize hoş geldin diyoruz.” dedi.
Renault Sport Formula 1 Takımı yeni pilotu Daniel Ricciardo, ‘’Kariyerimde bugüne kadar aldığım en zor kararlardan biriydi. Yeni bir meydan okumanın vaktinin geldiğini düşündüm. Renault'nun hedeflediği noktaya ulaşması için daha uzun bir yol olduğunun farkındayım ancak sadece iki sene içerisinde gösterdikleri gelişimden oldukça etkilendim ve Renault'nun her zaman yer aldığı sporlarda kazanan bir takım olduğunu biliyorum. Umarım bu yolculukta kendilerine katkıda bulunabilirim.’’ dedi.
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