Renault Trucks'ın Z.E. serisi IAA 2018 Fuarı’nda tanıtılacak

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06 Ağustos 2018, 14:22

Renault Trucks, yeni yüzde 100 elektrikli Z.E. serisini, 20-27 Eylül 2018 tarihleri arasında Hannover’de gerçekleşecek IAA Fuarı’nda tanıtacak. 1,700 m2’lik standında Renault Trucks, Euro 6 model araçlarınıve en gelişmiş yeni teknolojilerini de sunacak.



Renault Trucks standında sergilenecek araçlar:

Renault Trucks, 20-27 Eylül arasında Almanya Hannover'de gerçekleşecek 67. IAA Fuarı’nda yedi aracını sergileyecek.Z.E. model araçlar sunulacağı için Renault Trucks'ın fuarda odak noktası, elektrikli mobilite olacak. Elektromobilitenin öncüsü olan Renault Trucks, yakın zamanda şehir içi kullanım için tasarlanan kamyonları içeren ikinci nesil yüzde 100 elektrikli araçlarını piyasaya sunacağını duyurmuştu. IAA 2018 Fuarı’nın ziyaretçileri, Renault Trucks standında atık toplama üstyapısına sahip Master Z.E. ve D Wild Z.E. kamyonlarını görebilecekler.Renault Trucks, şehirlerdeki hava kirliliği ve gürültü sorunlarına çözüm olarak uzun süredir elektromobiliteyi geliştirse de uzun yol karayolu taşımacılığında dizel yakıtın egemen enerji kaynağı olmaya devam edeceğine değiniyor. Dolayısıyla Renault Trucks, dizel araçların enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarına da devam ediyor. Bu doğrultuda IAA fuarında, FALCON (Düşük Tüketim için Esnek ve Aerodinamik Çekici ve Kamyonlar) araştırma projesi de tanıtılıyor olacak.Yarış meraklıları ise Eylül 2018'de piyasaya sürülecek sınırlı sayıdaki Renault T Sport Racing Yüksek Kabin çekicileri Renault Trucks standında görmenin heyecanını yaşayacak. Sadece 100 araçla sınırlı ve sportif bir görünüme sahip olan Renault T Sport Racing Yüksek Kabin modeli, Renault Sport Racing Formula 1'in ikonu olan Sirius sarı rengi ile Renault Sport modellerinin grafik kimliğini oluşturan sarı ve siyah çizgilere sahip. Son olarak heyecan arayan ziyaretçiler, sanal gerçeklik kaskları ve silindirlere monte edilmiş koltukları kapsayan iki yeni sürüş simülatörü sayesinde Renault Trucks K direksiyonunda ralli yapma şansına sahip olacaklar.- Elektrikli motor donanımına sahip, 6x2, 26 tonluk D Wide Z.E.- Elektrikli motor donanımına sahipMaster Z.E.3.1 t- 5 L Euro 6 motoru ile, xTL uyumlu, 240 bg’likD 14- 13 L Euro 6 motoru ile4x2, Renault Sport Racing’in sınırlı sayıdaki T 520 Yüksek Kabin- 13 L Euro 6 motoru ile4x2 T Yüksek Kabin 520 Maxispace- 11 L Euro 6 motoru ile 6x2 T 460Yataklı Kabin- 13 L Euro 6 motoru ile C 480 Optitrack+ 4x2