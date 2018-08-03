Transanatolia Rally Raid İzmir’ den start alacak

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03 Ağustos 2018, 15:30

Bu sene sekizinci defa düzenlenecek olan Transanatolia Rally Raid, ülkemizin tarihi bir çok bölgesini ziyaret eden parkuruyla, katılımcılarına tarih, kültür ve doğayı yarışarak keşfetme imkanı sağlarken, yerli ve yabancı yarış pilotlarına da bol çekişmeli bir mücadele sunacak.

İzmir Gündoğdu Meydan’ından seramonik start ile başlayacak olan 8.Transanatolia Rally Raid, Simav Gölcük Yaylası Kütahya’ya doğru ilerleyerek Frig Vadisi, Gerdekkaya, Pessinos ve Gordion Antik Kentleri üzerinden Haymana’ya ulaşacak. Tuz Gölü üzerinden devam edecek olan rally raid, Güzelyurt Yüksek Kilise, Soğanlı Vadisi ile yoluna devam edip Türkiye’nin Alpleri sayılan Aladağlar, Bolkar Dağları üzerinden isitikameti Konya Karaman’a çevirip Beyşehir Gölü üzerinden güneye doğru inmeye devam edecek. Köprülü Kanyon, Salda Gölü, Pamukkale’yi geçtikten sonra Efes Örenyeri’nde 2850 km’lik parkuru tamamladıktan sonra finish görecek.Motosiklet, 4x4 araba, ATV ve Kamyon kategorilerindeki araçların katılımı ile gerçeklecek olan rally raid’de bu yıl İngiltere, İspanya, İtalya, Holllanda ve ülkemiz sporcularının katılımı ile gerçekleşecek.Motor sporları dünyasının yakından takip ettiği pilotların toprak, çamur ve su geçişlerinden oluşan zorlu parkurlardaki çekişmesine ev sahipliği yapacak olan organizasyonu, yerli ve yabancı bir çok basın mensubu yakından takip edecek.2018 yılında TÜRSAB, İzfaş, Mitsubishi, BF Goodrich, Sport Point Extreme (SPX), KTM, Anlas, MüzeKart ve MuseumPass’in desteklediği Transanatolia 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı’ndan start alacak ve 2850 km yol katederek 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Efes Örenyeri’nde sona erecek.04 Ağustos 2018, Cumartesi günü saat 19:00'da İzmir Gündoğdu Meydanı'nda seramonik start ile başlayacak Transanatolia Rally Raid'de sizi de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız.RALLY RAID:3-15 gün arasında değişen süreler içerisinde,1.500-10.000 km uzunluğunda off-road parkurlarda gerçekleştirilen, ralli motosiklet, arazi araçları, ATV ve buggy’lerin birlikte yarıştığı rallilerdir.