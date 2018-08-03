TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Dünya

Subaru Japon Ordusu için yeni bir helikopter üreteceğini açıkladı

Subaru Japon Ordusu için yeni bir helikopter üreteceğini açıkladı

Tarih 03 Ağustos 2018, 15:18

Subaru Corporation ile Bell Helicopter, Japon Kara Kuvvetleri’nin kullandığı ve Bell firması tarafından üretilen askeri amaçlı helikopter UH-1J’nin yerine geçecek yeni helikopter için işbirliğine imza attı.

UH-X programı kapsamında BELL 412 EPI modeli temel alarak geliştirilen SUBARU BELL 412 EPX modeli üretilecek. Geliştirilen 412 EPX zorlu doğa koşullarında Japonya Kara Kuvvetleri’nin (Japan Ground Self Defence Force) en önemli destekçisi olacak.

Subaru Aerospace Company Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Shoichiro Tozuka, “SUBARU BELL 412 EPX, BELL ile kurduğumuz ticari ilişkileri geliştirmek için harika bir fırsat sağlayacak. Ayrıca, mevcut UH-1J helikopterinin yerini alacak olan SUBARU BELL 412 EPX’in ilk teslimatlarını da 2022'de gerçekleştireceğiz. Teslim edeceğimiz yeni helikopterler Japonya’nın savunmasında ve afet yardımlarında kullanılacak.”

Subaru Corporation aynı zamanda, Japonya’nın Aichi bölgesindeki Handa şehrinde yer alan Handa Üretim Tesisi'nde büyük boy çift motorlu ticari uçak Boeing 777 ile orta boy ticari uçak Boeing 787'nin orta kanat kutularını ve Japonya Savunma Bakanlığı için deniz devriye uçağı (P-1) ile kargo taşıma uçağının orta kanat kutularını üretiyor.


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Dünya

Renault-Nissan-Mitsubishi, yüzde 5,1 artış kaydederek 5,54 milyon satış adedine ulaştı

 Renault-Nissan-Mitsubishi, yüzde 5,1 artış kaydederek 5,54 milyon satış adedine ulaştı Renault-Nissan-Mitsubishi, son altı ayda satışlarını yüzde 5,1 artırarak, 5 milyon 538 bin 530 satış adedine ulaşa...

Teva Stralis LNG'nin tasarrufundan memnun!

 Teva Stralis LNG'nin tasarrufundan memnun! Tıp ürünleri &#64258;irketi Teva, 6 ay boyunca filosunda sıvı doğal gaz ile çalışan Yeni Iveco Stralis LNG çeki...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Ulaşım ve üretim bütünlüğü

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı