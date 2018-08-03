Subaru Japon Ordusu için yeni bir helikopter üreteceğini açıkladı

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03 Ağustos 2018, 15:18

Subaru Corporation ile Bell Helicopter, Japon Kara Kuvvetleri’nin kullandığı ve Bell firması tarafından üretilen askeri amaçlı helikopter UH-1J’nin yerine geçecek yeni helikopter için işbirliğine imza attı.

UH-X programı kapsamında BELL 412 EPI modeli temel alarak geliştirilen SUBARU BELL 412 EPX modeli üretilecek. Geliştirilen 412 EPX zorlu doğa koşullarında Japonya Kara Kuvvetleri’nin (Japan Ground Self Defence Force) en önemli destekçisi olacak.Subaru Aerospace Company Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Shoichiro Tozuka, “SUBARU BELL 412 EPX, BELL ile kurduğumuz ticari ilişkileri geliştirmek için harika bir fırsat sağlayacak. Ayrıca, mevcut UH-1J helikopterinin yerini alacak olan SUBARU BELL 412 EPX’in ilk teslimatlarını da 2022'de gerçekleştireceğiz. Teslim edeceğimiz yeni helikopterler Japonya’nın savunmasında ve afet yardımlarında kullanılacak.”Subaru Corporation aynı zamanda, Japonya’nın Aichi bölgesindeki Handa şehrinde yer alan Handa Üretim Tesisi'nde büyük boy çift motorlu ticari uçak Boeing 777 ile orta boy ticari uçak Boeing 787'nin orta kanat kutularını ve Japonya Savunma Bakanlığı için deniz devriye uçağı (P-1) ile kargo taşıma uçağının orta kanat kutularını üretiyor.