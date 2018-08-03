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Michelin net gelirini yüzde 6 arttırdı

Michelin net gelirini yüzde 6 arttırdı

Tarih 03 Ağustos 2018, 14:46

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, 2018 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden biri olan Michelin, 2018 yılının ilk altı ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre bu yılın ilk yarısında yüzde 6 artışla 917 milyon Euro net gelir elde edildi. 2018 yılında grup stratejisi doğrultusunda Fenner’in satın alınması, Sumitomo Corp ortaklığı ve yol dışı (OTR) endüstriyel ve tarımsal araç üreticisi Camso satınalması ile, Michelin 2018’in ilk yarısında yeni ve müşteriye yakın bir strateji izlediği dikkat çekti. Bu strateji şirketin faaliyet gelirinde sabit döviz kuru üzerinden 152 milyon Euro’luk önemli bir kazanım sağladı.

18” ve üzeri pazarda yüzde 14 artış
Michelin ilk yarıda madencilik, tarım ve inşaat lastiği pazarlarındaki öncülüğünü sürdürdü. 18” ve üzeri lastik pazarında ise satışlarını ikinci çeyrekte yüzde 14 artırarak güçlü büyümesini korudu. Binek araç lastiği için hem orjinal ekipman hem değişim pazarında yüzde 1 büyüyen Michelin, ağır vasıtada ise orjinal ekipman pazarında yüzde 6 büyüdü.

2018 yılı tamamında küresel pazar trendleri doğrultusunda satış adetlerinde artış hedeflerini  tutturacağı tahmin edilen Michelin’nin 2017 rakamlarını geçmesi ve yapısal serbest nakit akışının 1 milyar 100 milyon Euro’dan fazla olması öngörülüyor.

“Satın almalar ivmeyi artırdı”
Michelin’in açıkladığı finansal rakamları değerlendiren Genel Müdür Jean-Dominique Senard “Tüm ekiplerin gösterdiği bağlılık ve özveri sayesinde Michelin, 2018’in ilk yarısında yalnızca yeni ve müşteriye daha yakın bir kuruluşa dönüşmekle kalmadı, aynı zamanda faaliyet gelirinde sabit döviz kuru üzerinden 152 milyon Euro’luk önemli bir iyileşme kaydetti. Fenner’ın satın alınması, Sumitomo Corp. ortaklığında Kuzey Amerika’nın önde gelen perakendecilerinden birinin oluşturulması ve yol dışı hareketliliğinde dünya lideri olma hedefini gerçekleştirecek Camso’nun satın alınması ile birlikte grup stratejimizin yayılması 2018’de hız kazandı” açıklamasında bulundu.

 

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