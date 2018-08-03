Prometeon Türkiye, Afrika ve Ortadoğu satış ekibini ağırladı

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03 Ağustos 2018, 14:14

Prometeon Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Bölgesi’nin ticari faaliyetlerini yürüten global satış ekibini eğitim için Türkiye’de ağırladı. Gerçekleşen eğitim kapsamında Prometeon’un yenilikçi filo yaklaşımları ve iş modelleri aktarıldı.

Prometeon Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Bölgesi’nin tüm ticari faaliyetlerini yürüten satış ekibini Türkiye’deki ProCAMPUS Eğitim Merkezi’nde ağırladı.Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen üç günlük eğitim Prometeon Global Ticari Eğitim Müdürü CanUnaran ve Prometeon Türkiye ProCampus Eğitim Müdürü Nusret Efe tarafından verildi.Verilen eğitim kapsamında Prometeon’un yenilikçi filo yaklaşımları ve iş modelleri, yeni segmentasyonlar, ürün grupları, lastik takip programı ve Prometeon’un dünya çapındaki müşterilerine çözüm önerileri sunduğu “FleetTech” programı yer aldı. Ayrıca, Prometeoun’un dünyadaki 4 üretim tesisinden biri olan İzmit fabrikası da ziyaret edildi. Eğitimin son gününde Prometeon’un ProTruck hizmetlerini kullanan Sertrans Lojistik’e yapılan ziyaret ile “FleetTech” programı ve diğer filo çözümlerinin sahadaki uygulaması aktarılmış oldu.Ziyarete ilişkin olarak Gökçe Şenocak; “Prometeon Türkiye olarak Prometeon dünyası içinde üretim, yönetim ve yetenek merkeziyiz. Bu kapsamda yönetim üssü olduğumuz Afrika ve Orta Doğu Bölgesi satış ekibini Türkiye’de 3 günlük bir eğitim programına davet ettik. Ekibe Türkiye olarak hem üretim hem de hizmetlerimizi somut uygulamalarla aktardık. Türkiye ekibi olarak bilgi birikimimiz ile hizmet yaklaşımımızı diğer ülkelerle paylaşmaktan ve uygulamalarımız ile model alınmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştuProTruck kapsamında sunduğu filo çözümleri ile müşterilerin lastiklerinden en yüksek verimi almalarına ve bu yolla operasyonel maliyetlerini etkin bir şekilde yönetmelerine destek olmak için FleetMobile, FleetCube ve FleetTech gibi yenilikçi hizmetler sunan Prometeon Türkiye, bu hizmetlerle filoların ana işlerine odaklanmalarını sağlıyor.Prometeon dünyası içinde bir yönetim, üretim ve yetenek merkezi konumunda olan Prometeon Türkiye, dünyadaki 4 ana bölgeden birinin yönetim üssü olarak bugün 75 ülkenin, 2 fabrikanın ve 3000’in üzerinde çalışanın sorumluluğunu üstleniyor. Prometeon’un dünyadaki 4 üretim tesisinden biri olan Türkiye İzmit fabrikası, sektörün ilk Ar-Ge sertifikasına sahip olan ve Türkiye'deki ilk lastiği üreten tesis olarak pek çok ilkle faaliyetlerini sürdürüyor. 900 binin üzerinde yıllık üretim kapasitesi ve yaklaşık 2000 çalışanıyla, Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.