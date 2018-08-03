Tırsan, Semih Lojistik’e 10 adet Perdeli Multi Ride teslim etti

Anasayfa » Piyasa

03 Ağustos 2018, 12:54

Çift kademeli sürüş yüksekliği sayesinde farklı çekici modellerinde kullanılabilen Perdeli Multi Ride sunduğu operasyonel kolaylık ve verimlilik ile Semih Lojistik’in en büyük yardımcısı olacak.



İşini Büyütenler Yatırımı Doğru Adrese Yapıyor

Biz Tırsan’dan Memnunuz, Müşterilerimiz De Bizden

Tırsan Perdeli Multi Ride Özellikleri

Perdeli Multi Ride treylerlerin sahip olduğu K-Fix sistemi, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlamaktadır. Araç, televre üzerinde bulunan her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunmaktadır. Rakiplerinden farklı olarak Tırsan Perdeli Multi Ride’ın üst yapısı ve perdeleri CodeXL standartlarına ve ADR’ye %100 uyumludur. Çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.850, 2.900, 2.950, 3.000 ve 3.050 mm'ye kadar beş seviye sürüş yüksekliklerinde kullanılabilmektedir. 7,200 kg forklift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile pazardaki en dayanıklı tabanı sunmaktadır. Bunun yanı sıra Multi Ride araçları, 980-1.100 mm arasındaki 5. Teker yüksekliğine sahip farklı çekicilerde de kullanılabilmektedir. Firma sahiplerine operasyonel esneklik ve buna bağlı olarak tasarruf sağlamaktadır.















Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Tırsan Perdeli Multi Ride’ların Türkiye’nin en büyük filoları tarafından tercih edildiğini belirterek, Semih Lojistik’in yaptığı seçimle, firmanın işine ne kadar hakim olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.Semih Lojistik, Perdeli Multi Ride’ın sunduğu avantajlara ek olarak; arka açılır baba, arka yanaşma sensörü, balata aşınma uyarı sistemi, lastik aşınma uyarı sistemi ve seyir verilerinin alınabileceği smartboard gibi Tırsan’ın geniş bir yelpazede sunduğu teknolojik özellikleri tercih ettiğini söyledi. Nuhoğlu, “Bu dikkatli ve titiz yaklaşım, firmanın işinde ne kadar profesyonelleştiğinin ispatıdır.” dedi.Semih Lojistik sahipleri Güngör Bulut, Necmettin Bulut ve Hasan Bulut da yaptıkları açıklamada, Tırsan’ın yerli bir şirket olarak elde ettiği başarılara vurgu yaptılar. Yeni aldıkları araçlarla filolarındaki Tırsan araç sayısının 36 adede çıktığını söyleyen firma sahipleri, Tırsan ve yeni araç yatırımıyla ilgili görüşlerini şöyle aktardılar: “Karayolu taşımacılığında Tırsan’dan büyük destek alıyoruz. Ürün kalitesi ve her yerde ulaşılabilir geniş servis ağı ile bugüne kadar operasyonlarımızı kesintisiz gerçekleştirdik. Bunun müşteri tarafına yansıması da çok pozitif oldu. Biz Tırsan’dan son derece memnunuz, müşterilerimiz de aynı şekilde bizden memnun. Yeni aldığımız araçlarla operasyonlarımızı çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bu treylerleri filomuzdaki farklı çekici modellerinde de kullanabilecek olmanın verdiği avantajla birlikte, araçların sunduğu daha fazla yük yükleme opsiyonu ve hacimli yüklerin kolayca yüklenmesini sağlayan teknik özellikleri de işimizi kolaylaştıracak.”Avrupa’nın en büyük filoları tarafından tercih edilen Tırsan Perdeli Multi Ride araçları, şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde 10 yıl pas yürümezlik garantisi altındadır.