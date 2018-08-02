Musa Özkan Lojistik'e özel tasarım çekici

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02 Ağustos 2018, 14:52

Türkiye’de ilk teslimatı yapılan araç, tasarımı ile büyük ilgi topluyor.





Mersin merkezli Musa Özkan Lojistik, filosunu Renault Trucks’ın özel tasarım çekicisi T 520 Passion yüksek kabin ile taçlandırdı. 2014 yılında kurulan Musa Özkan Lojistik, son olarak Ocak 2018’de Renault Trucks araçlarını teslim almıştı. Memnuniyetleri doğrultusunda yine Renault Trucks araçları tercih eden firma, bu sefer çıtayı yukarı kaldırarak özel tasarım bir çekici ile yola çıkıyor. Renault Trucks T 520 Passion yüksek kabin çekici, Türkiye’de ilk defa Musa Özkan Lojistik filosunda dikkatleri çekmeye hazırlanıyor.Şirket sahibi Faysal Özkan yeni alımları ile ilgili olarak; “Renault Trucks araçlardan bizler de sürücülerimiz de çok memnunuz. Performans ve konfor anlamında tüm gereklilikleri karşılıyorlar. Bu sefer biraz da fark yaratarak Renault Trucks T 520 Passion çekiciyi tercih ettik. Aracın teknik özellikleri ve konforu zaten muhteşem. Bir de buna özel tasarımı eklenince gerçekten çok etkileyici,” dedi.Musa Özkan Lojistik, tüm Avrupa, Asya ve Ortadoğu ülkelerine meyve, sebze ve donmuş gıda taşımacılığı yapıyor. Tüm araçları frigofirik olan şirketin operasyonları yüzde 80 Avrupa ve yüzde 20 Ortadoğu ağırlıklı olmak üzere devam ediyor. Lojistik şirketlerinin rekabetçi bir ortamda hizmet sunduğunun altını çizen Faysal Özkan; “Günümüzde lojistik şirketlerinin en büyük hedefi, rekabetçi ortamda müşterileri için en iyi hizmeti en uygun maliyetlerle sunabilmek oluyor. Lojistik müşterileri taşınacak yükü emin ellere teslim ederken tabi ki maliyetlerini de gözetiyor. Sonuçta biz de rekabet eden müşterilerimize hizmet sunan rekabetçi lojistik şirketleriyiz. Bu durumda otomatik olarak hem müşterilerimizin hem de kendi firmamızın kârlılığı için en uygun maliyetleri yakalamaya çalışıyoruz. Bu noktada Renault Trucks, tam da istediğimiz çözümleri sunuyor” diye belirtti.Filolarında farklı marka çekicilerin de bulunduğuna dikkat çeken Faysal Özkan, “Farklı üreticilerin araçlarını kullanarak en ideal çözümleri sunmak üzere doğru seçimleri yapmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Renault Trucks ile aldığımız sonuçlardan çok memnunuz. Son aldığımız aracımız, şu anda 60.000 km civarında yol yapmış bulunuyor. Filomuzdaki aynı özelliklerdeki çekiciler ile karşılaştırdığımızda 3-4 puanlık yakıt tasarrufu gözlemledik. Bir lojistik şirketinin yüzde 60 oranlarında en büyük maliyet giderinin yakıt olduğunu düşünürsek bu tasarruf, tek başına tercih sebebidir” şeklinde açıkladı.Faysal Özkan, sorunsuz taşımacılık operasyonları için araçlarının bakımları tam, mümkün olan en düşük seviyede arıza riski ile yoluna devam etmesinin önemine değinerek; “Araçların rutin bakım ve onarım maliyetleri, gider tablomuzda önemli kalemler. Renault Trucks, satış sonrasında uygun maliyetli hizmetleri ve hızlı çözümleri ile hem maliyetten hem de zamandan kazandırıyor” dedi.Renault Trucks adına aracı teslim eden Bölge Müdürü Abdullah İsmet Direk; “Renault Trucks olarak T serimiz ile uzun yol kara taşımacılığı yapan lojistik şirketlerine büyük avantajlar sunuyoruz. Mersin ve bölgesinde bu avantajların takdir edildiğini görmek mutluluk verici. Musa Özkan Lojistik de Renault Trucks tercihlerinden çok memnun. Şimdi ise hem performansı hem tasarımı ile ayrı bir çizgide duran T Passion çekicimizi teslim alıyorlar” diye belirtti.