Orjinal lastikleri Goodyear olacak

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

02 Ağustos 2018, 12:58

Goodyear’ın Eagle F1 Asymmetric 3 SUV lastikleri, İngiliz araç üreticisi Jaguar tarafından, SUV aracı Jaguar E-PACE için orijinal ekipman lastiği olarak seçildi.

Goodyear, Jaguar’ın yeni SUV aracı için, Eagle F1 Asymmetric 3 SUV ve Eagle F1 Asymmetric SUV All-Terrain (AT) lastiklerini tedarik edecek. Her iki lastik de Jaguar Land Rover’ın onayının bir işareti olarak ayırt edici “JLR” işaretini taşıyacak. Lastikler, Goodyear mühendisleri tarafından üreticinin düşük yuvarlanma direnci, düşük ağırlık ve iyi off-road (arazi) performansı ile ilgili özel gerekliliklerini karşılamak üzere geliştirilmiş ve orijinal ekipman olarak onaylanmıştır:Goodyear, 6 ebattan 3’ü için A Sınıfı RRC (Yuvarlanma Direnci Katsayısı) sağlamakta ve 2 lastik ebadında ise, araç içi ses seviyelerini ortalama %50’ye (-4 dbA) varan oranda azaltan bir Foam-in-Tire (Lastik içi Köpük) çözümü olan Goodyear SoundComfort teknolojisini sunmaktadır.Eagle F1 Asymmetric 3 SUV, özellikle SUV’ler için geliştirilmiş bir Ultra Yüksek Performans lastiğidir ve Goodyear Eagle F1 Asymmetric ürün serisinin en son modeli olarak öne çıkmaktadır. Lastik, tüm koşullarda optimize edilmiş frenleme ve yol tutuşuna sahiptir.Eagle F1 Asymmetric SUV AT, Eagle F1 Asymmetric 3 SUV’nin araziye daha fazla yönelik versiyonudur. Lastik, Jaguar için özel olarak tasarlanmış olup arazi koşullarında daha iyi yol tutuşu için daha geniş oluklar ve daha iyi kış performansı için daha derin dişlere sahiptir.Goodyear’ın EMEA Tüketici Lastikleri OE Genel Müdürü Nick Harley; “Yeni Jaguar Land Rover modelleri için orijinal ekipman tasarımı ve mühendisliği, Goodyear’ın premium araç üreticilerinin gereksinimlerini anlamak ve uygulamak konusundaki yeteneğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Jaguar’ın en yeni premium SUV aracı olan E-PACE’de Goodyear lastiklerinin kullanılacak olması, Jaguar ve Goodyear’ın uzun ömürlü işbirliğinin güzel sonuçlar verdiğini göstermektedir. Goodyear, Jaguar sürücülerine tüm koşullarda performans, konfor ve güvenlik sağlayarak, en üst düzey sürüş deneyimini sunmaya devam edecek” dedi.