Çarpışantürk ilk zaferini aldı

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02 Ağustos 2018, 12:57

2018 Türkiye Offroad Şampiyonası 4.Ayak yarışı 28-29 Temmuz tarihlerinde İstanbul Park Spor Kulübü tarafından İstanbul’da organize edildi…

İlk gün orman etabı, ikinci gün de seyirci etabında yaşanan büyük çekişme sonucunda, Adapazarı Belediyesi Offroad takımından Salih Çarpışantürk-Hilal Köksal Mitsubishi Pajero ile genel klasman ve sınıf 3 birinciliğinin sahibi oldu. Kariyerinin ilk ulusal yarış birinciliğini kazanan genç ekibi, aynı takımdan Jeep Wrangler ile Cevdet Durdu-Aydemir Uzun genel klasman ikincisi ve sınıf 4 birincisi olarak izlerken, üçüncülüğün sahibi de Crazy Bulls Ofroad Team’den Mitsubishi Pajero ile Arif-Harun Çarpışantürk ekibi oldu. Sınıf 2’de Bantbotu Offroad Team’den İlayda Hancı-Batuhan Korkut Suzuki Grand Vitara ile birinciliğe uzanırken start alan 26 ekipten 19’u finişe ulaşabildi.2018 Türkiye Offroad Şampiyonası, 29-30 Eylül tarihlerinde Kısa adı DENDOFF olan Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü ile Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından Saruhan Mahallesi’nde yer alan offroad parkurunda gerçekleştirilecek.