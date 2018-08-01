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Saha Metal en güçlüsünü aldı

Saha Metal en güçlüsünü aldı

Tarih 01 Ağustos 2018, 15:22

Saha Metal San. Tic. Ltd. Şti, Volvo Trucks Türkiye distribütörlüğünü yürüten Temsa İş Makinaları’ndan1 adet Volvo TrucksFH16 750HP 4x2 teslim alarak 10 araçlık filosuna ilk Volvo Trucks markalı çekiciyi dahil etti.

Teslimat töreni, Saha Metal Araçlardan Sorumlu Müdür Emrah Ünal’ın ve Temsa İş Makinaları’ndan bölge yöneticisi Fatih Tuncay’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

En ağır ve en zorlu işler için tasarlanan ve Volvo’nun en güçlü kamyonu olan FH16 75HP 4x2, bütün rakiplerinden farklı olarak 750HP güce sahip tek araç olmasıyla üstün performansı ve düşük yakıt tüketimini bir arada sunuyor.  İç mekanı, sürücü direksiyon başındayken, dinlenirken veya yatakta uyurken en yüksek düzeyde konforu elde etmesini sağlayacak şekilde tasarlanan Volvo FH16 750HP 4x2, TV, kahve makinası, park kliması, 4 adet akü gibi aksesuarları ile sürücülerin sürüş deneyiminin en üst düzeyde olmasını sağlıyor.

Teslimat töreninde konuşma yapan Saha Metal Araçlardan Sorumlu Müdürü Emrah Ünal Volvo Trucks’a ve Temsa İş Makinaları’na olan güvenini şu sözlerle dile getirdi: “Verimlilik, kalite, güç ve elbette güvenlik araçlarımızda aradığımız en önemli özellikler. Volvo Trucks araçları tüm bunları sunan prestijli bir marka. Bu bizim ilk Volvo markalı kamyonumuz. Ama bundan sonra filomuzu Volvo markalı kamyonlarla genişletmeye devam edeceğiz.”

Temsa İş Makinaları Ankara Kamyon Bölge Yöneticisi Fatih Tuncay ise şunları dile getirdi: “Sektörünün lider firmalarından Saha Metal, filosuna ilk Volvo markalı kamyonu ekleyerek filosunu genişletmeyi tercih etti. Temsa İş Makinaları’na ve Volvo Trucks markasına duydukları güven için teşekkür ederim. İş birliğimizin yeni yatırımlarla güçlenerek devam edeceği inancındayım” dedi.



 

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