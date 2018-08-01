Turkcell'den sürücüler için yeni uygulama

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01 Ağustos 2018, 11:58

Turkcell Kopilot, araçları akıllı telefonlara bağlayarak bir yandan seyahatlerde hayatı kolaylaştırıyor, diğer yandan sürüşünüzü güvenli hale getiriyor.

Turkcell’inilk olarak Dünya Mobil Kongresi GSMA’de tanıttığı yeni ürünü Turkcell Kopilot, üstün özellikleriyle otomobilde sürüş deneyimine yeni bir boyut kazandırıyor. Klasik bir araç takip sisteminin sağladığı hizmetlerin çok ötesindeki özellikleriyle,akıllı ve güvenli sürüşü ön plana çıkaran Turkcell Kopilot, sürücülere sağladığı bilgi akışıyla bu deneyimi en üst düzeye çıkarıyor. Akıllı telefonlara yüklenen uygulamasıyla eş zamanlı çalışan Turkcell Kopilot, sürücülerin en güvendiği yol arkadaşı olarak otomobilleri akıllandırıyor.Otomobillerde bulunan Araç Sistem Kontrol Soketi OBD2’ye (On-Board Diagnostics 2) bağlanan ve içerisinde IoTSim kart takılı olan Turkcell Kopilot cihazı, akıllı telefonlara indirilen uygulamayla eşleştikten sonra sürücüsüne anlık bilgi akışı sağlıyor. Türkiye’de bir ilk olan Turkcell Kopilot sayesinde sürücüler, kullanım detayları ve seyahat istatistikleri, sürüş profili ve skoru, otomobil profili gibi önemli bilgilerin yanında araç güvenliğiyle ilgili tüm bilgilere kolayca erişiyor.Turkcell Kopilot, otomobilin kullanıldığı süre boyunca;sürüş mesafesi, süresi, sürüşün başladığı ve bittiği noktanın lokasyon bilgisi ve rotanın harita üzerinden gösterimini sağlıyor.Aynı otomobili birden fazla kişinin takip edebilmesine imkân sunan Turkcell Kopilot aracılığıyla birden fazla aracı tek uygulamadan takip etmek de mümkün.Sürücünün direksiyondaki sürüş dinamiklerini de takip eden Turkcell Kopilot, ani ve sert dönüşler, frenler ve hızlanmalar, yüksek sürat gibi verileri analiz ediyor. Sürüşe bir skor veren uygulama, otomobil ile seyahat eden sürücünün, sürüş niteliği hakkında bir değerlendirme yapıyor. Bu sürüş puanı, sürücünün ne kadar güvenli araç kullandığına dair bir fikir oluşmasına da yardımcı oluyor.Araç Sistem Kontrolü'ne bağlı olarak çalışan Turkcell Kopilot, aynı zamanda araçta meydana gelen teknik sorunları da sürücüye anında aktarıyor. OBD üzerinden gelen belirli arıza kodlarını sürücüye ileten uygulama, aracın o an yaşadığı teknik problemlerle ilgili bilgilendirme yapıyor. Özellikle motor arızaları, yağ sıcaklığı ve akü şarj durumu gibi bilgileri kısa sürede sürücüsüne ileten Turkcell Kopilot, olası bazı teknik sorunlardan sürücünün daha erken haberdar olmasını sağlayarak çok daha az maliyetle çözülmesine destek oluyor.Araç içinde ekstra bir sensör görevi de üstlenen Turkcell Kopilot, güvenlik konusunda da sürücüye yardımcı oluyor. Aynı sürücünün uzun süre direksiyonda kaldığını raporlayan uygulama, yorgunluk alarmıyla sürücünün kanuni sınırların üzerinde süreyle araç kullandığını bildiriyor. Yine sensör teknolojisi yardımıyla otomobile gelen darbeleri de analiz eden Turkcell Kopilot; kaza yapıldığında aracın beyninden gelen sinyali anlayarak sürücüye veya uygulamada tanımlı kişilere SMS göndererek bilgi vermesi mümkün.Aracın farklı bir sürücü yada vale tarafından kullanılması durumunda, aracın o an hangi konumda olduğu bilgisini veren Turkcell Kopilot, belirlenen sınırların dışına çıkılması halinde yine araç sahibini bilgilendiriyor. Ebeveynler için önemli bir hizmet sunan bu özellik sayesinde, aileler çocukları belirlenen bölgenin dışına çıktığında ve hızı aştığında bilgilendiriliyor. Vale modunda aracın nereye, hangi güzergâhtan, ne kadar zamanda ve süratle götürüldüğü bilgisine ulaşılabiliyor.Aracında Turkcell Kopilot bulunan sürücüler, anlaşmalı markalar ile lastik alımı, özel şoför hizmeti, hızlı periyodik bakım gibi birçok hizmetten de avantajlı koşullarla yararlanıyor.1.Aracın yakıt tüketim ve servis bakım maliyetleri daha aşağı çekilirken,2.Sürücü skoru ile yaptığı profilleme sayesinde güvenli sürüşü teşvik edilirken,3.Aracınızla ilgili güvenlik riskleri en aza indirilirken, yıllardır sadece kurumsal filolarda kullanılan araç takip hizmetleri, Turkcell’in yaygın satış ve iletişim ağı sayesinde bu ölçekte ilk kez bireysel kullanıma da açılmış hale geliyor.