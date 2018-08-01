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Türkiye Petrolleri istasyon ağını genişletiyor

Türkiye Petrolleri istasyon ağını genişletiyor

Tarih 01 Ağustos 2018, 11:22

Türkiye Petrolleri yeni istasyonunu Balıkesir Karesi’de açtı. Balıkesir-Ilıca yolu üzerinde yer alan Ertaş Petrol’ün bayi ağına katılmasıyla birlikte Türkiye Petrolleri’nin Balıkesir’deki istasyon sayısı 14’e ulaştı.

Türkiye Petrolleri Dağıtım A.Ş., büyüme hedeflerine doğru ilerliyor. Bu hedefler doğrultusunda dağıtım ağını her geçen gün genişleten Türkiye Petrolleri yeni istasyonunu Balıkesir’in Karesi ilçesinde açtı. Ilıca Yolu üzerinde yer alan yeni istasyonda, ikisi akaryakıt, biri ise TP gaz olmak üzere üç ada bulunuyor.

Konuya ilişkin konuşan Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, şunları söyledi: “Yüksek kalite ve hizmet anlayışımızı yurdun dört bir yanındaki araç kullanıcılarıyla tanıştırmak hedefiyle dağıtım ağımızı her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Ilıca Yolu üzerinde açılan yeni istasyonumuzla Balıkesir’deki istasyon sayımızı 14’e ulaştırdık. Hedefimizde tüketicilere her zaman en kaliteli ürünleri ve en iyi hizmeti sunarken paydaşlarımıza da değer katmak var. Bundan sonra da Türkiye’nin köklerinden gelen değerlerimize sahip çıkarak, toplum ve sektörümüz yararına faaliyetlerle Türkiye Petrolleri’ni daha da güçlendireceğiz.”

 

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