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Türkiye lojistikte geriliyor

01 Ağustos 2018, 11:13

“Küresel Lojistik Performansı Endeksi”nde 2016 yılında 34. sırada bulunan Türkiye, 2018 yılı değerlendirmesinde 13 sıra gerileyerek 47. sıraya düştü.

UND Başkanı Nuhoğlu;Lojistik performansı milli mesele, kamu ile birlikte el ele verip bu gerilemenin sebeplerini ortadan kaldırmalıyız.



Lojistik Performansındaki Düşüş, ülkemizde lojistik maliyetlerinin ve dolayısıyla üretim maliyetlerinin artması ile bir yandan iç piyasada enflasyonun olumsuz etkilenmesi, diğer yandan Türk ürünlerinin uluslararası rekabet gücünün zayıflaması anlamına geliyor.



İki yılda bir yapılan ve 6 kritere göre ülkelerin değerlendirildiği “Küresel Lojistik Performansı Endeksi” araştırmasında Türkiye; “Gümrük” başlığında 58’inci, “Rekabetçi Fiyatlar” başlığında 53’üncü, “Lojistik Yeterlilik” başlığında 52’inci, “Zamanında Teslimat” başlığında 44’üncü, “Altyapı” başlığında 33’üncü, “İzleme ve Takip” başlığında ise 42’inci sırada yer aldı.



Küresel Lojistik Performansı Endeksinde en fazla düşüş yaşanan başlıklar ise 22 basamak düşüş ile “Gümrük”, 18 basamak düşüş ile “Rekabetçi Fiyatlar” ve 15 basamak düşüş ile Lojistik Yeterlilik” kriterleri oldu.



Küresel Lojistik Performansı Endeksindeki düşüşü değerlendiren UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu; “2014 yılı endeksi ile başlayan düşüş 2018 yılı itibari ile sürüyor. Yurtdışında Türk taşımacılarına uygulanan haksız ve engelleyici kısıtlamalar ve pahalılaştırıcı uygulamalar Türkiye’nin lojistik performansını gerileten en önemli faktör. Sınır kapılarındaki beklemeler, dış ticaret işlemlerindeki belge sayısı ve ücretlerindeki fazlalık, yoğun bürokrasi ve kurumlar arasındaki eşgüdüm sorunları lojistik performansında bizleri geriye götüren diğer önemli hususlar” şeklinde konuştu.



Gümrük işlemlerine ilişkin ülke performansına değinen Çetin Nuhoğlu; “Gümrük işlemleri başlığındaki performans düşüşü endişe verici boyutta. Ticareti ve gümrük işlemlerini zorlaştıran uygulamalar, kamu kurumları arasındaki eşgüdüm sorunları sebebiyle artan sınır kapılarındaki beklemeler, gümrük bürokrasisi, aşılması gereken öncelikli gümrük sorunlarıdır. Gümrük ve Dış Ticaret Bürokrasisinin Ticaret Bakanlığı bünyesinde toplanmış olması bizler için büyük bir fırsattır. Bu yönüyle Cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle birlikte Ticaret Bakanlığımızın, lojistik performansımızı ve Dış Ticaretimizin hızını arttırmak için gerekli adımları atacağına inanıyoruz. Bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.



Lojistik performansındaki hedef ilk 20 olmalı ve eylemler hayata geçirilmelidir

Lojistik performansına dair sektörün hedeflerini aktaran Nuhoğlu; “Lojistik sorunlarının çözümlenmesi önemli fakat bir vizyon belirlenmesi ve bu vizyon kapsamında hedeflere yönelik çalışmaların hayata geçirilmesi bizi başarıya götürecektir. Lojistik dostu ülkeler statüsüne girebilmemiz şart. Hedefimiz Endekste ilk 20 içinde yer almak olmalıdır. Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu bünyesinde lojistik sorunları aşacak eylem planları belirlendi. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli ile yeni bir vizyon belirleyeceğimize ve Lojistik Performans Endeksi içinde kısa sürede önemli bir yükseliş yakalayacağımızı biliyor ve buna inanıyoruz” dedi.



