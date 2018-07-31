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Renault-Nissan-Mitsubishi, yüzde 5,1 artış kaydederek 5,54 milyon satış adedine ulaştı

31 Temmuz 2018, 13:26

Renault-Nissan-Mitsubishi, son altı ayda satışlarını yüzde 5,1 artırarak, 5 milyon 538 bin 530 satış adedine ulaşarak bir rekora imza attı.

SUV,crossover,pickup, sıfır emisyonlu elektrikli ve elektrikli hibrit modeller dahil olmak üzere ürün segmentlerinde yoğun müşteri talebi gerçekleşti.



Renault,Clio, Captur ve Scenic ile satışlarını artırırken;Dacia yarıyıl satış rekoru kırdı. Nissan’ın Note, Serena, X-Trail ve Qashqai modelleri yoğun talep gördü.Mitsubishi Motors’unsatış adetleri ise yeni Eclipse Cross ve XPANDER ile artış kaydetti.



Renault ve Nissan elektrikli araç segmentinde büyük bir talep artışı gerçekleşti. ZOE ile Avrupa elektrikli otomobil pazarındaki yüzde 21,9’luk pazar payını koruyan Renault, elektrikli hafif ticari araç pazarındaki yüzde 38 olan pazar payını Kangoo Z.E. ile sürdürdü. Nissan Leaf, 18 binden fazla satış adedi ile yılın ilk yarısında en çok satan elektrikli otomobil oldu ve 47 binin üzerinde gerçekleşen elektrikli otomobil satışına katkıda bulundu. Mitsubishi Motors, PHEV SUV segmentindeki pazar liderliğini hibritOutlander talepleri ile devam ettirdi.



Renault-Nissan-Mitsubishi Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn, “İttifak şirketlerimiz, markalarımızın rekabetçi ve cazip teklifleri ile birçok pazarda satış adetlerini artırmaya devam ediyor. 2018'in ilk yarısındaki bu güçlü satış performansı, İttifak 2022 planımızdaki öngörümüzü gerçekleştirdiğimizi gösteriyor.” dedi.



Renault-Nissan-Mitsubishi, altı yıllık planı kapsamında 2022 yılı sonunda yıllık 14 milyondan fazla satış öngörüyor. Bu rakam, 2017'de İttifak şirketlerinin gerçekleştirdiği 10,6 milyon satış adedinden yüzde 30 daha fazla. Plan, ortak platform ve motor kullanımı dahil olmak üzere üye şirketler arasında işbirliğini ve otonom sürüş alanlarındaki teknolojik yenilikleri paylaşmayı hedefliyor.



Yılın ilk yarısında dünya çapında satılan her dokuz araçtan biri İttifak şirketleri tarafından satıldı. Markalar arasında:



Renault Grubu, Renault ve Dacia markaları ile 2018’in ilk yarısında 2,1 milyon satış adedi gerçekleştirerek rekor kırdı. Renault, Avrupa’da segment lideri olan Captur’un katkısı ile en çok satan ikinci marka olmaya devam etti.



Nissan Motor, dünya çapında Nissan, INFINITI ve Datsun markaları altında 2,8 milyon satış adedine ulaştı. Şirket, Çin’de ise yüzde 10,8'lik bir satış artışı kaydetti.



Mitsubishi Motors, yılın ilk yarısında 60'tan fazla ülkede lanse edilen yeni EclipseCross'un katkısı ile dünya çapında 616 bin 648 adet satış gerçekleştirdi. Ayrıca Nisan ayında Endonezya'dan Filipinler'e XPANDER ihracatı başladı. Tayland’da pickup; Çin’de ise SUVsegmentine yönelik güçlü talep ise sonuçlar üzerinde etkili oldu.



