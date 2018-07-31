Ralli heyecanı bu hafta sonu Bursa’da

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31 Temmuz 2018, 13:20

Nilüfer Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyon 03 Ağustos Cuma günü saat 20:00’de Yeşil Bursa Kılıç Kalkan ve Folklör Derneği gösterileri eşliğinde Nilüfer Halk Evi önünde gerçekleştirilecek seremonik start ile başlayacak.



Orhaneli Keles bölgesindeki 105,57 km.si özel etap, toplam uzunluğu ise 464,12 km. olan asfalt zeminli parkurda koşulacak rallinin ilk günü ise, 04 Ağustos Cumartesi günü saat 11:00′den itibaren Timsah Arena‘da yer alan servis alanından başlayacak. Nilüfer ve Selçuk Özsevinç özel etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından, günün son etabı saat 16:35’ten itibaren Yunuseli Havaalanı‘ndaki Atış Yapı Seyirci Özel Etabı olacak. Apexmasters drift pilotları da seyirci etabı öncesinde Bursalı sporseverler ile buluşarak unutulmaz anlar yaşatacaklar. Seyirci özel etabının ardından rallinin ilk günü Timsah Arena’da yer alan servis alanında tamamlanmış olacak.05 Ağustos Pazar sabahı 09:00’dan itibaren yeniden direksiyon başına geçecek olan ekipleri, ikinci günde zorlu bir mücadele bekliyor olacak. Ahmet Burkay, Downtown ve Ömer Çokran özel etapları ardından servise girecek olan ekipler, son olarak BOSSEK Power Stage avantaj etabında kozlarını paylaşacaklar. Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerinin yer aldığı Türkiye Historic Rally Şampiyonası ve Ali Sipahi Ralli Kupası‘na da puan verecek olan ralli saat 17:00′den itibaren ALOFT Bursa Hotel önündeki finiş podyumunda sona erecek.