TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Otomobil

Ralli heyecanı bu hafta sonu Bursa’da

Ralli heyecanı bu hafta sonu Bursa’da

Tarih 31 Temmuz 2018, 13:20

Nilüfer Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyon 03 Ağustos Cuma günü saat 20:00’de Yeşil Bursa Kılıç Kalkan ve Folklör Derneği gösterileri eşliğinde Nilüfer Halk Evi önünde gerçekleştirilecek seremonik start ile başlayacak.

Servis alanı Timsah Arena'da
Orhaneli Keles bölgesindeki 105,57 km.si özel etap, toplam uzunluğu ise 464,12 km. olan asfalt zeminli parkurda koşulacak rallinin ilk günü ise, 04 Ağustos Cumartesi günü saat 11:00′den itibaren Timsah Arena‘da yer alan servis alanından başlayacak. Nilüfer ve Selçuk Özsevinç özel etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından, günün son etabı saat 16:35’ten itibaren Yunuseli Havaalanı‘ndaki Atış Yapı Seyirci Özel Etabı olacak. Apexmasters drift pilotları da seyirci etabı öncesinde Bursalı sporseverler ile buluşarak unutulmaz anlar yaşatacaklar. Seyirci özel etabının ardından rallinin ilk günü Timsah Arena’da yer alan servis alanında tamamlanmış olacak.

Klasikler de yarışacak
05 Ağustos Pazar sabahı 09:00’dan itibaren yeniden direksiyon başına geçecek olan ekipleri, ikinci günde zorlu bir mücadele bekliyor olacak. Ahmet Burkay, Downtown ve Ömer Çokran özel etapları ardından servise girecek olan ekipler, son olarak BOSSEK Power Stage avantaj etabında kozlarını paylaşacaklar. Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerinin yer aldığı Türkiye Historic Rally Şampiyonası ve Ali Sipahi Ralli Kupası‘na da puan verecek olan ralli saat 17:00′den itibaren ALOFT Bursa Hotel önündeki finiş podyumunda sona erecek.



 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Otomobil

Renault Macaristan’dan puanla ayrıldı

 Renault Macaristan’dan puanla ayrıldı Renault Sport Formula 1 Takımı,Carlos Sainz’in 9’uncu, Nico Hülkenberg’in ise 12’inci sırada tamamladığı Macaristan...

Citroën C3 yine podyumda

 Citroën C3 yine podyumda Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total Abu Dhabi WRT, takvimin en hızlı rallilerinden ...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Ulaşım ve üretim bütünlüğü

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı