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Renault Macaristan’dan puanla ayrıldı

Renault Macaristan’dan puanla ayrıldı

Tarih 30 Temmuz 2018, 17:18

Renault Sport Formula 1 Takımı,Carlos Sainz’in 9’uncu, Nico Hülkenberg’in ise 12’inci sırada tamamladığı Macaristan Grand Prix’sinde Markalar Şampiyonasındaki 4’üncülüğünü devam ettirdi.

5’inci sırada başladığı yarışı 9’uncu olarak tamamlayan Carlos Sainz,“Mücadele dozu yüksek bir yarıştı. İlk tur çok zor geçti ve pozisyon kaybedene kadar işler yolundaydı. Yarışın devamında hızlanmaya başladım ve pitstop’tan önce birkaç süratli tur atmayı başardım. Pistteki trafik işimizi zorlaştırdı ve ilk pitstop’tan önde çıkan McLaren takımına karşı bize zaman kaybettirdi. Daha iyisini yapabilirdik ancak nelerin ters gittiğini çözmemiz gerekiyor”dedi.

13’üncü sırada başladığı yarışı 12’inci sırada tamamlayan Nico Hülkenberg, “Otomobilim bugün yeterince hızlı değildi ve balans problemi yaşadım. Bir önceki yarışa göre Macaristan’da işlerin istediğimiz gibi gitmediğini söyleyebilirim. Bu pistin bize uygun olacağını düşünüyorduk veişlerin neden ters gittiğini anlamamamız gerekiyor. Önümüzdeki yarışlara daha iyi hazırlanmak için bu hafta testlerimizi yapacağız. Ekip olarak kısa bir arayı hakettik” dedi.

Renault Sport Formula 1 Takım Direktörü Cyril Abiteboul, “Yarış bizim için oldukça zorlu geçti ama daha iyi bir sonuç elde edebilirdik. Pilotlarımız iyi bir başlangıç yaptı fakat Carlos ilk turda birkaç pozisyon kaybetti ve iki sürücümüz de arayı açmayı başaramadı. Yarışa başladığımız lastikler, yarış stratejimiz ve otomobilin dengesi iyi değildi. Macaristan’da sezonun ikinci yarısı için geliştirmelerin yanı sıra gelecek senenin yönergeleriyle ilgili hazırlık yapacağımız iki günümüz var. Sezonun ilk yarısına baktığımızda hedeflerimizle paralel bir konumdayız ama sadece Markalar Şampiyonasındaki pozisyonumuz bizim için yeterli değil. Ekibin her bir parçası hız kazanmalı ki başarımız bu seneyle sınırlı kalmasın ve uzun vadeli planımıza uygun olarak gelişim gösterelim.” dedi.



 

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