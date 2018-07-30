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Citroën C3 yine podyumda

30 Temmuz 2018, 17:14

Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total Abu Dhabi WRT, takvimin en hızlı rallilerinden biri olan Rally Finland’ı podyumda bitirdi.

26-29 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya’da düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası’nın sekizinci ayağı Rally Finland’da Citroën’i podyuma taşıyan ekip ise Mads Østberg – Torstein Eriksen ikilisi oldu.



2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın sekizinci ayağı olan Rally Finland’da ekipler ve otomobiller birbirinden hızlı ve zorlayıcı toprak etaplarda yarıştı. Citroën Total Abu Dhabi WRT adına Citroën C3 WRC ile yarışan ve 3 etapta en iyi zamana imza atan Mads Østberg – Torstein Eriksen ikilisi bu yarışı ikinci sırada tamamlamayı başardı.



Rally Finland’ın 23. etabında düzenlenen Power Stage’de de ikinci en iyi zamanı yapan Mads Østberg – Torstein Eriksen ikilisi ayrıca dört puanı da hanelerine yazdırmayı başardı.



Bu sonuç ile Citroën Total Abu Dhabi WRT İsveç ve Meksika’nın ardından üçüncü kez podyum başarısı gösterdi.



Rally Finland’da Total Abu Dhabi WRT adına yarışan Craig Breen – Scott Martin ikilisi de yarışı sekizinci sırada tamamlayarak takıma önemli puanlar kazandırdı.



