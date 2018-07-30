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OKT Trailer yerel basın ile buluştu

OKT Trailer yerel basın ile buluştu

Tarih 30 Temmuz 2018, 13:10

Üst yapı ve treyler sektörünün öncü firmalarından OKT Trailer Aydın yerel basınını kahvaltı
etkinliğinde ağırladı.

Şirket binasında düzenlenen kahvaltı etkinliği ile Aydın’ın yerel basınıyla bir araya gelen OKT Trailer
Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Genel Müdürü Hakan Maraş, Genel Sekreteri Serinay Özlü ve İnsan Kaynakları Müdürü Kazım Önder hoş sohbet ve kahvaltı sonrası basın mensuplarına fabrikayı gezdirerek,bilgilendirmelerde bulundu.

Kahvaltı etkinliğinde OKT Yönetiminin en fazla değindiği konu, istihdam, sanayide çalışacak kalifiye
personel sorunu, gençlerin meslek seçme ve yönlendirilmesi sorunu, Aydın’ın ekonomik sorunları ve Aydın sanayisinin gelişimi olurken; Aydın basını, işsizlik ve Aydın’ın ekonomik durumu konularında açıklamalarda bulundu. Kahvaltı sonrasında fabrika turuna çıkan ve OKT Akademi ile yüzde yüz iş garantili meslek edindirme kursuna başlayan 23 kursiyerin 8’inin kadın olduğunu gören basın mensuplarının; özellikle kaynak yapan kadınlar oldukça ilgisini çekti. Çalışan kursiyerler ile röportaj yapan Aydın basını attığı manşetlerde OKT Trailer’in başlattığı kadın istihdamına dikkat çekti.


 

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