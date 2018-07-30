Subaru XV sanat eserine dönüştürüldü

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30 Temmuz 2018, 12:59

“Tabiat, bağ, sanat harmonisi” mottosuyla düzenlenen festival kapsamında, Subaru XV’nin dış yüzeyini tuval olarak kullandı.

Şarköy’de yer alan Kalpak Bağlarındamottosuyla düzenlenen II. Uluslararası Chateau Kalpak Sanat Festivali kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinden 20 sanatçı 1 hafta süresinde eserlerini hayata geçirdi. Festival küratörü Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu Subaru XV modelini tuval olarak kullanarak bir sanat eseri yarattı. Sanatseverler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılaşan Subaru XV festivalin yıldızı oldu., Subaru XV ile ortaya çıkardığı eser hakkında şunları söyledi: “Dışa vurumcu tarzımın ve sanatımın ritmik hareketlerinin Subaru XV ile uyum gösterdiğine inanıyorum. Subaru XV’nin çok yönlülüğü, maceracı yanı ve cesur tasarımının sanat anlayışımla bir araya gelmesiyle bu benzersiz eser ortaya çıktı”.Festivale katılan sanatseverler, 1 hafta süresince bağ içerisinde sanatçılar tarafından üretilen eserlerinin yanı sıra Subaru modellerini de inceleme ve deneyimleme imkânı buldu. Sanatseverler, üzüm bağları arasında oluşturulan off-road parkurunda Subaru’nun markaya özgü Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi’ne dayanan SUV tecrübesiyle üretilen Outback, Forester ve XV modellerinin yüksek arazi yeteneğini test etme şansı yakaladılar.Subaru Global Platform üzerine geliştirilen ve Subaru’nun Türkiye’deki SUV ailesinin en genç üyesi olan Subaru XV modeli, hem zorlu yol koşullarında hem de şehir içinde güvenle ilerlemek isteyenlere sesleniyor. Kompakt gövde ile sağlam ve sportif tasarımı birleştiren orta sınıf SUV Subaru XV, her türlü yol koşulunda üstün performans sağlayarak çok yönlülüğünü gösteriyor. Subaru XV çok yönlülüğünü bu sefer de sanat eserine dönüşerek gösterdi.Festivalde tuval olarak kullanılan Subaru XV aracın dış yüzeyi, orijinal boyası zarar görmeyecek şekilde özel bir malzemeyle kaplandı. Sanat eserine dönüşen araç festival sonrasında Subaru showroomlarında sergilenecek.