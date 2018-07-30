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Mercedes-Benz Türk’ten yeni yönetmeliğe uygun sprinter okul servisi

30 Temmuz 2018, 12:12

Mercedes-Benz Sprinter, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere uygun olarak güncellendi.