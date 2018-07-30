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Mercedes-Benz Türk’ten yeni yönetmeliğe uygun sprinter okul servisi
30 Temmuz 2018, 12:12
Mercedes-Benz Sprinter, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere uygun olarak güncellendi.
2018-2019 eğitim ve öğretim yılına hazır olan Mercedes-Benz Sprinter okul servisi araçlarında; araç içi yolcu bölümünün dışardan görülmesine olanak sağlayan camları, dış kamera sistemi, 30 gün süresince kayıt tutabilen araç içi kamera ve araç takip sistemi, 3 nokta ayarlanabilir emniyet kemerli yolcu koltukları, sürüş sonrasında koltuklarda yolcu bulunması halinde veya sensör arızası durumunda sürücüye sesli ve görsel ikaz veren sensörlü koltuk sistemi, ön ve arka klima ile yeni standartların tamamı karşılanıyor.
Mercedes-Benz Sprinter okul servis araçları yönetmeliği kapsamında gerçekleştirmiş olduğu güncellemelerle birlikte öğrencilerin evden okula, okuldan eve güvenli yolculuk yapmasını sağlıyor.
“3 milyona yakın çocuğumuzun güveni ve servis ekonomisine destek olmak için çalışıyoruz”
Okulların açılması ile yeniden hareketlenmeye başlayacak pazar ve yeni standartları karşılayan Sprinter ile ilgili olarak konuşan Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz; “20 bine yakını İstanbul olmak üzere 81 ilde toplam 45 bin civarında okul servisi bulunuyor. Sadece İstanbul’da 3 milyona yakın öğrencinin okul ulaşımı sağlanıyor. Mercedes-Benz Türk olarak milyonlarca çocuğumuzun güvenliği konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu nedenle araçla ilgili herhangi bir açığın kalmaması için azami özen gösteriyoruz. Güvenlik ve konfor öncelikli Mercedes-Benz Sprinter aracımız, ‘okul servisi ekonomisi’ne de katkı sağlayacak. Kalitesi ve işletim maliyetleriyle şirketler tarafından tercih edilmeyi sürdüreceğimize inanıyoruz.” dedi.
Yönetmelikteki yeni araç standartları:
Sınıfında sunduğu üstün güvenlik özellikleriyle öne çıkan Mercedes-Benz Sprinter, “9. Nesil ADAPTIVE ESP (Elektronik Dengeleme Programı)” ile değişken yük ağırlığını dikkate alarak aracın ağırlık noktasını kendi hesaplıyor ve bu da güvenliği daha da arttırıyor. Ayrıca Mercedes-Benz Sprinter, yönetmeliklere uygun olarak Rüzgâr Savrulma Asistanı, Yağmurda Fren Desteği, Rampa Kalkış Desteği, Çarpışma Önleme Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Adaptif Fren Lambaları, Sıkışma Önleyici Orijinal Elektrikli Kapısı özelliklerine sahip.
Sensörlü Koltuk Sistemi: Mercedes-Benz Sprinter okul aracı koltuklarındaki sensörler sayesinde, sürüş sırasında ve sürüş sonunda koltuklarda oturan öğrenciler algılanıp, ön göğüs bölümünde yer alan ekranda sürücüye gösteriliyor. Mercedes-Benz Sprinter okul aracı kontağı kapatıldıktan sonra sensörler yeni yönetmeliğe uygun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Araç kapatıldıktan sonra koltukta oturan bir öğrenci olması durumunda, sürücü araç tarafından sesli ve görsel olarak 1 dakika boyunca uyarılıyor. Sistemin bir arıza algılaması halinde sürücü yine sesli ve görsel olarak ikaz ediliyor.
Yolcu Bölümü Camları: Yeni yönetmelik gereğince yolcu bölümünde araç içi mekânının görülmesini sağlayan camlar ile birlikte öğrenciler güven içinde taşınıyor.
İç ve Dış Kamera Sistemi ve Kayıt Cihazı: Mercedes-Benz Sprinter okul servisinde 2018 yılı itibariyle standart olarak iç ve dış kamera sistemi bulunup, bu sistemden alınan görüntüler sürücünün önünde yer alan ekrana aktarılıyor. Bu sayede, çocuklarımızın ulaşımı, araca binişleri ve inişleri güven içinde sağlanıyor. İhtiyaç halinde 30 güne kadar olan kayıtlara erişim sağlanıyor.
TSE Standartlarına uygun Araç Takip Sistemi: Yönetmelik gereği zorunlu hale getirilen araç takip sistemi ile birlikte, Mercedes-Benz Sprinter okul araçlarının rotaları 30 gün boyunca kaydediliyor.
3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemerli yolcu koltukları: Öğrencilerin boylarına göre ayarlanabilen 3 noktadan bağlantılı emniyet kemerli koltuklar, çocukların güvenliği ve konforunu arttırıyor.
Ön ve Arka Klima Sistemi: Standart ön ve arka klima sistemleriyle çocukların konforlu bir yolculuk yapmaları sağlanıyor.
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