Tofaş, altı aylık finansal sonuçlarını açıkladı!

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30 Temmuz 2018, 12:02

Türkiye’nin 4’üncübüyük sanayi kuruluşu Tofaş,50’nci yılını kutladığı 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde,bugüne kadarki en yüksek altı aylıkfinansal sonuçlarına ulaştı.



“Toplam otomotiv üretim ve ihracatının 5’te 1’i Tofaş’tan”

Tofaş, ilk altı aylık dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre,yüzde 10’luk artışla 9,5 milyar Türk Lirası ciro elde etti.İlk altı ayda ürettiği 175 bin adet araçla Türkiye otomotiv sanayisindeki toplamüretiminyüzde 21’ini gerçekleştirenTofaş, ürettiği araçların 140 bin adedini ihraç ederek Türkiye otomotiv ihracatının dayüzde 20’sini gerçekleştirdi.Tofaş’ın ilk altı aylık finansal sonuçlarını değerlendiren, “Tofaş olarak, 50. yılımızı kutladığımız 2018 yılına güçlü bir giriş yapmıştık. Başarılı performansımızı devamettiriyoruz.9,5 milyar lira ilebugüne kadarki en yüksek ilk yarıyıl ciro değerine ulaştık.Türkiye otomotiv endüstrisinin en güçlü firmalarından birisi olarak ülkemize yatırım yapmaya, sanayimizi ileriye taşımaya ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz.Başarımızın sürdürülebilirliği için Ar-Ge, teknoloji ve insan kaynağımıza yatırımlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.Tofaş, 2018 Ocak-Haziran dönemine aitfinansal sonuçlarını açıkladı; yılın ilk altı ayındanet gelirini,geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, yüzde 10 oranında artırarak 9,5 milyar Türk Lirası’na çıkardı. Tofaş’ın konsolide net kârı da yüzde 21 artarak 693 milyon Türk Lirası olarak gerçekleşti. Otomotiv sanayisinin öncü kuruluşu Tofaş, bu sonuçlar doğrultusunda, tüm zamanların en yüksek altı aylık finansal değerlerine ulaşmış oldu.Tofaş ilk altı aylık dönemde175 bin adetlik üretimle Türkiye otomotiv sanayisinintoplam üretiminin yüzde 21’ini gerçekleştirdi. Toplam üretimin 84 bin adedini Fiat Egea oluşturdu. İlk yarıyılda ürettiği araçların 140 bin adedini ihraç eden Tofaş,toplam Türkiye ihracatının da yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirdi.Yılın altı aylık finansal sonuçlarını değerlendirenTofaş, “Tofaş olarak, 50. yılımızı kutladığımız 2018 yılına güçlü bir giriş yaptık. Bu yıl da sene başında ortaya koyduğumuz hedeflere paralel bir şekilde, önemli üretim ve ihracat adetlerine ulaşarak ülkemiz otomotiv sanayisinin üretim ve ihracatının yaklaşık 5’te 1’ini gerçekleştirme başarısını gösterdik.İlk 6 ayda yarattığımız dış ticaret fazlası 713 milyon dolara ulaştı.Ar-Ge, üretim ve ihracat faaliyetlerimiz, sağladığımız dış ticaret fazlası ve istihdam ile ülke ekonomisine değer yaratmayı sürdürmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.Yılın ilk yarısında iç pazarda 40,5 bin adet perakende satışı gerçekleştirdiklerini belirten, “İç pazarda hissedilen daralmaya rağmen temsil etmekte olduğumuz markalarla pazar payımız, beklentilerimiz doğrultusunda yüzde 11,5 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde Fiat Egea tek başına yüzde6,6 pazar payı ile başarılı performansını devam ettirdi” dedi.Geçtiğimiz ilk çeyrekte Egea Hatchback ve Station Wagon modellerinin yurtdışı pazarlardaki lansmanlarının yarattığı baz etkisi ve bu yıl iç pazardaki daralma paralelinde üretim ve ihracat rakamlarımız, geçtiğimiz yıl aynı döneme oranla üretimde yüzde 11,9, ihracatta ise yüzde 8,9 altında gerçekleşti. Yılın ikinci yarısında pazarın daha hareketli olacağını öngörüyoruz.Türkiye otomotiv endüstrisinin en güçlü firmalarından birisi olarak ülkemize yatırım yapmaya, sanayimizi ileriye taşımaya ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Başarımızın sürdürülebilirliği için Ar-Ge, teknoloji ve insan kaynağımıza yatırımlarımızı sürdüreceğiz”dedi.