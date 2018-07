IVECO Daily 40 Yıldır Yeni!

Anasayfa » Hafif Ticari

30 Temmuz 2018, 11:53

Iveco’nun Daily’si kırkıncı yaşını kutluyor.1978 yılında üretimine başlanan Daily kırk yıl boyunca sürekli güncellendi. Bu güncellemede çevre standartlarındaki değişiklikler, teknolojik yenilikler, konfor ve güvenlik beklentileri ve istekler etkili oldu.Daily kendi tarzını yaratmış bir ticari araç olarak başarısını sürdürüyor.



Kırk yıldır endüstrinin ilkleriyle yeni standartları belirliyoruz

Daily: 40 Yıldır ödül kazanan bir başarı

Ağır ticari araç üretimiyle tanınan iveco'nun ürün ailesi'nin en hafifi Daily ailesi. Aşırı yüke zorlu yol koşullarına dayanıklı olan Daily hafif ticari ile kamyonlar arasında Iveco ürün ailesinde bir geçiş ürünü oldu.Daily’nin 3.3 tondan 7.2 ton yüklü ağırlık şasi kamyonet ve 7.3 m3 19.6m3 kadar hacme sahip vanları bulunuyor. Ayrıca Dailylerin van modelleri yolcu taşımacılığı içinde dönüştürülüyorlar. Daily’nin diğer bir özelliği de Iveco’nun son yıllarda yaptığı alternatif yakıt çalışmaları sonucuna bağlı olarak doğal gazlı, dizel ve elektrikli modellerinin sunuluyor olması. Iveco son olarak araç içi multimedya ve bağlantılı fonksiyonlarında büyük bir aşama kaydetti. Daily bu özellikleri ile sınıfının pazardaki eğilimlerini belirleyen ürünü durumunda. Iveco’nun bu yıl bir kez daha kazandığı yılın vanı ödülü ile kırkıncı yılı daha da anlamlı hale gelmiş bulunuyor.Daily’nin yolcuğunda İtalya’nın ve akdeniz ülkelerinin koşulları ortaya çıkmasında etkili oldu daha sonra da bu koşulları ve Daily’i başta İngiltere olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri benimsedi.1978 yılında sahneye çıkan Daily, eşsiz çok yönlülük, güvenilirlik ve verimlilik sunan arkadan itişli ve bağımsız ön süspansiyona sahip, kamyondan esinlenilen şasisiyle hafif ticari araç kavramında devrim yarattı.Artık üçüncü nesle geçmiş olan Daily geride bıraktığımız 40 yıl boyunca sürekli kendini geliştirerek her zaman özüne sadık kalırken bir taraftan da günümüz dünyasında sürdürülebilirliğin lideri olmak için yenilikçiliğin sınırlarını zorlamaya ve müşterilerinin sürekli değişen istekleri ile gelişmeye devam etti.Lansmanının üzerinden geçen 40 yıl boyunca Daily, endüstride sayısız ilke imza attı ve endüstri uzmanlarının saygısını kazanarak prestijli uluslararası ödüllere layık görüldü.IVECO Daily, hafif ticari araçlarda yenilikçiliğin, çok yönlülüğün ve verimliliğin sınırlarını zorladığı 40 yılını kutluyor. 1978 yılında sahne alışından bu yana Daily sektörü değiştiren çok büyük yeniliklere imza attı. Bunların arasında arkadan itişli ve bağımsız ön süspansiyona sahip kamyondan esinlenilen şasiden, dünyada bir ilk olarak 1999 yılında Common Rail teknolojisini devreye almasına veya dönüş ve frenleme esnasında aracın kullanımını düzenleyen gelişmiş Elektronik Stabilite Programı (ESP) programına kadar pek çok başarı var.Lansmanından bu yana geçen yıllar boyunca Daily, daima özüne sadık kalırken bir taraftan da müşterilerinin sürekli değişen isteklerini karşılamak için değişmeye devam etti. Verimli ve çevre dostu teknolojilerin taşıma sektöründe gittikçe önemli faktörler haline gelmesiyle Daily, bu alanlarda yolu açarak öncü görevini üstlendi. Daily bugün de benzersiz Daily Blue Power konsepti ile sürdürülebilirlik alanında endüstrinin lideri. Daily Blue Power, taşımacıları en sıkı çevresel düzenlemelerin engellerinden kurtaran veödülünü alan bir araç ailesi.3 kıtada üretilen ve 110 ülkenin asfaltlarında yol kateden 3 milyondan fazla Daily aracı bu ailenin popülerliğinin ve dünya çapındaki müşterilerimizin spesifik ihtiyaçlarına uyum sağlayabilme konusundaki üstün yeteneğinin kanıtıdır.şöyle diyor: "Bu yıl, başlangıçtan beri sektörün lideri bir araç ailesi olan ve 40 yıldır endüstrinin çevreci, sürdürülebilir taşımaya geçmesinin öncülüğünü yapan Daily'nin ömründe önemli bir kilometre taşını kutluyoruz. Uzun tarihi boyunca Daily, taşıma operatörleri ve sektör uzmanlarının takdirini kazanmış ve dünya çapında pek çok ödüle layık görülmüştür. Daily her zaman geleceğe odaklanan ve temel değerlerimiz olan çok yönlülük, güvenilirlik ve verimliliğe sadık kalarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörmeyi bilen, bu şekilde de müşterilerimizin işletmeleri ve çevresel sürdürülebilirlik için ideal iş ortağı olan bir araç ailesi."Bugün Daily, ününü elde ettiği sağlamlığını ve çok yönlülüğünü sağlayan eşsiz şasi çerçevesinden başlayarak özünü oluşturan tarihi güçlü yanları üzerine üretilmiş bir başarı hikayesiyle sektör lideri bir araç. "C" kesitli çelik çapraz elemanlara sahip şase yapısı ile motokaravan, kurye, çöp toplama, damper, vinç, servis araçları, çekiciler ve ambulanslar gibi özel araçlar da dahil olmak üzere kasa üreticilerinin pek çok çeşitli görev için özelleştirebileceği en iyi platformdur. Arkadan itiş ve 4x4 modeli gibi benzersiz özellikleri ile ününü elde etmiştir.Gelişmiş özellikleri performansın sınırlarını zorlayan, konforu yeni bir seviyeye taşıyan, daha fazla bağlanabilirlik sağlayan teknolojiler kullanıyor ve Toplam Sahip Olma Maliyetini azaltarak İşletme İçgüdüsüne uyumlu bir şekilde kendisini mükemmel bir iş ortağı yapıyor.Blue Power Ailesi sürdürülebilirliğin lideri olarak en gelişmiş dizel ve alternatif çekiş teknolojilerine sahip. 2020 Gerçek Sürüş Emisyonları düzenlemelerine hazır ilk LCV (hafif ticari araç) olan Daily Euro 6 RDE 2020 Ready, LCV endüstrisinde 8 vitesli otomatik dişli kutusuna sahip ilk CNG araç olan Daily Hi-Matic Natural Power ve sıfır emisyona sahip Daily Electric ile gelecek şimdiden burada. Bu aile, şehir ve banliyö işlerinde sınırsız teslimat için mükemmel çözümü sunarak gürültü ve emisyon kısıtlamalarının en üst düzeyde olduğu şehir merkezlerine günün her saatinde ulaşım imkanı oluşturuyor.• 1978: İlk Daily, 210 cm iç yüksekliğine sahip 17 metreküplük bir panelvandı ve endüstride ilk defa 2,5 litrelik bir dizel motor kullanıyordu.• 1984: Aile, ilk Daily 4x4'ün gelişiyle genişledi.• 1985: TurboDaily, turbodizel teknolojisine sahip ilk hafif ticari araç oldu.• 1992: İspanya'daki Valladolid Fabrikasındaki ilk ünite üretim hattından çıktı• 1996: Daily yelpazesi iki motor seçeneği ile genişledi. Bunlar 2,5 litrelik turbodizel ile birlikte yeni ve daha güçlü olan 2,8 litrelik motordu.• 1998: ECODaily, Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) motoru kullanan ilk hafif ticari araç oldu.• 1999: Daily'nin ikinci nesli pazarlara giriş yaptı ve derhal "2000 Yılının Panelvanı" ödülünü aldı. Bu araç, endüstride Ortak Yakıt Yolu teknolojisini kullanan ilk araçtı.• 2000: Suzzara'daki üretim fabrikasına ek olarak Brezilya'da üretim başladı.• 2004: Daily ailesi bir kez daha genişleyerek 176 hp beygir gücüne erişen turbodizel motoruna sahip 3,0 litrelik model ile daha güçlü bir üye edindi.• Aynı yıl Çin'de de Daily üretimi başladı.• 2006: Yeni tasarım ile dönüş ve frenleme esnasında aracın kullanımını düzenleyen ESP (Elektronik Stabilite Programı) tanıtıldı.• 2009: Geniş aile, 7 tonluk modelin de piyasaya sürülmesiyle daha da genişledi.• 2009 yılında ayrıca yenilikçi Daily Electric kuruldu.• 2010: Daily, dünya çapında 2 milyon ünitelik satış rakamına ulaşarak yeni bir kilometre taşına erişti.• 2014: Üçüncü nesil Daily satışa sunuldu ve derhal "2015 Yılının Panelvanı" ödülünü aldı. Pazarlara bomba gibi düştü ve dünya çapında sayısız ödül topladı. Geniş takımın üyeleri arasında, çıkar çıkmaz çok satanlar arasına giren IVECO'nun sınıfına özel 8 vitesli otomatik şanzımanı olan yeni Daily Hi-Matic de vardı.• 2016: Daily Euro 6 bu başarıyı daha da ileri götürdü ve sürücü müdahalesine gerek kalmadan yakıt tüketimini azaltıp verimliliği koruyarak otomatik tork azaltımı sağlayan akıllı EcoSwitch PRO sistemi gibi gelişmiş özelliklerle performans çıtasını daha yukarıya taşıdı. Aynı zamanda devrim niteliğindeki uygulaması BUSINESS UP ile bağlanabilirliği yeni bir seviyeye çıkardı.• 2017: Çevreci Daily Blue Power ailesi üç teknolojiyle pazara giriş yaptı. Zamanından üç yıl önce 2020 Gerçek Sürüş Emisyonlarına uyum sağlayan elektrik, doğalgaz ve pazardaki en gelişmiş dizel teknolojisini müşterilerine sundu. Bu araç "2018 Yılının Panelvanı" seçildi.Daily ailesi tarihi boyunca sayısız ödül kazandı ve mevcut nesline gururla göstereceği oldukça geniş bir ödül koleksiyonu bıraktı:• Uluslararası Yılın Panelvanı 2015 (Avrupa)• En İyi KEP Taşıyıcısı 2015 (Alman Kurye, Ekspres ve Posta Teslimat endüstrisi - Almanya)• KEP Taşıyıcısı Yenilikçilik Ödülü 2015 - Daily Hi-Matic (Alman Kurye, Ekspres ve Posta Teslimat endüstrisi - Almanya)• Avrupa Yenilikçilik Ödülü 2016 - Daily Hi-Matic (Avrupa Karavan endüstrisi)• En İyi Ticari Araç 2016 (Şili)• 3,5 tona kadar En İyi Ticari Araç 2016 (Almanya)• Yılın Büyük Panelvanı 2017 ( Birleşik Krallık)• Ulusal Taşıyıcı Ödülü 2017 (İspanya)• Yılın Sürdürülebilir Panelvanı 2017 - Daily Electric (İtalya)• Uluslararası Yılın Minibüsü 2017 - Daily Tourys (Avrupa)• Yılın Sürdürülebilir Panelvanı 2018 - Daily Hi-Matic Natural Power (İtalya)• Uluslararası Yılın Panelvanı 2018 - Daily Blue Power (Avrupa)• Çin Yılın Panelvanı 2018 - Çin Daily panelvan (Çin)• Yılın Panelvanı 2018 - Daily Blue Power (Danimarka Otomotiv Gazetecileri Birliği)• En İyi Hizmet Aracı 2018, 3 kategori: 3,5 tona kadar olan taşıyıcılar, 3,5 ton üzeri taşıyıcılar, minibüsler (ETM Verlag Okur Seçimi Ödülleri - Almanya)