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Audi’den 3D uygulama

30 Temmuz 2018, 11:22

Audi, müşterilerine ürün konfigürasyonu sürecinde üç boyutlu görüntülerden yararlanma fırsatı sunan ilk otomobil üreticisi oldu.

Artık müşteriler doğrudan Audi web sitesi üzerinden diledikleri otomobili yaratırken fotoğraflardan yararlanmak yerine, yeni otomobillerini 360 derece sanal olarak inceleme fırsatına sahip olacaklar. Yeni uygulama, dünya çapında Türkiye dahil 25 ülkede hizmete girecek.



Audi’nin yeni üç boyutlu görselleştirme çözümü ‘Audi Visualization Engine‘ sayesinde müşteriler konfigüre ettikleri otomobillerini sanal ortamda en ufak ayrıntısına kadar etkileşimli ve gerçekçi bir şekilde inceleyebilecekler.



Bu uygulama yüz milyonu aşkın model-donanım kombinasyonunu ekrana getirebilme özelliğine sahip. Müşterinin konfigüre ettiği Audi, yalnızca tek bir tıklamayla bir tünelin içinde ya da İzlanda’nın kırsalı gibi farklı ortamlarda görüntülenebiliyor. Sistemin getirdiği bir diğer yenilik de iç panel kaplamaları, park lambaları ve farlar, açılır tavan gibi en ufak detayların bile etkileşimli olarak görüntülenebilmesi. AUDI AG’nin Audi Visualization Engine proje sorumlusu Thomas Orenz, yeniliği şu sözlerle tanımlıyor: “Özellikle donanım seçenekleri söz konusu olduğunda otomobil konfigürasyon uygulamasının yeni üç boyutlu görselleştirme özelliği, müşterilerimize seçtikleri modelin son derece kapsamlı ve ayrıntılı bir görüntüsünü sunarak, karar vermelerini kolaylaştırıyor.”



Seçilen model, herhangi başka bir uygulama ya da eklenti kullanmaya gerek olmaksızın doğrudan Audi web sitesi üzerinden, gerçek zamanlı bir şekilde üç boyutlu olarak oluşturuluyor. Audi’nin otomobil modellerine ilişkin verileri kullanan 3D uygulaması, bunları ekrana yansıtmak için ise oyun endüstrisinde de kullanılan render tekniklerinden yararlanıyor.



Türkiye’de de hizmete sunulacak

Otomobil konfigürasyon uygulamasındaki bu yenilik, Audi’nin dijital müşteri deneyimi yolundaki bir sonraki adımını teşkil ediyor. Audi Visualization Engine bundan sonra Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya ve Türkiye gibi Audi’nin başlıca Avrupa pazarlarının yanı sıra ABD ve Japonya’da da mevcut tüm modellere uygulanacak. Uygulamanın gelecekte daha da geliştirilerek çözünürlüğün 4K seviyesine yükseltilmesi, ülkelere özgü yeni arka planlar eklenmesi ve bayilerde kullanıma yönelik ilave özellikler kazandırılması planlanıyor.



