Volkswagen Ticari Araçlarda fırsatlar

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30 Temmuz 2018, 11:19

Volkswagen Ticari Araç, uygulamaya aldığı yeni kampanyasında Caddy, Transporter Pick-up ve Amarok modellerinde fırsatlar sunuyor.

Volkswagen Ticari Araç, müşterilerinin beklentilerine uygun hizmet ve ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor. 15 Ağustos tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Volkswagen Ticari Araç’ın Caddy, Transporter Pick-up ve Amarok modellerinin belirli versiyonlarında yüzde 15’e varan özel indirimler sunuluyor.2018 model Caddy 1.0 litre TSI 102 PS modelinde 12 bin TL’ye, Transporter Pick-up 2.0 litre TDI modellerinde 15 bin TL’ye varan indirim sunulurken, Amarok Highline 3.0 litre V6 TDI 204 PS manuel vitesli modeli 28 bin TL’ye varan indirim fırsatı ile satın alınabiliyor. Kampanya kapsamındaki diğer modellerde uygulanan indirim oranları hakkında bilgi almak için Volkswagen Yetkili Satıcıları ile iletişime geçilmesi gerekiyor.