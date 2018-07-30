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NAVARA Türkiye'yi turlayacak

NAVARA Türkiye'yi turlayacak

Tarih 30 Temmuz 2018, 11:11

NAVARA, Türkiye turuna başlıyor. 38 şehri kapsayacak olan tur, 30 Temmuz’da başlayacak ve tur kapsamında 24 bin kilometre yol kat edilecek.

Müşterileriyle birçok platformda bir araya gelen NISSAN, “NAVARA Türkiye Şovu” ile 38 farklı şehri kapsayan tura başlıyor. Neredeyse Türkiye’nin yarısının ziyaret edileceği tur, 5,5 ay sürecek ve tur kapsamında NAVARA’lar Türkiye’nin kara ve deniz toplam sınırını tam 2,5 kez dolaşacak kadar yol kat edecek.

NISSAN bayilerinin bulunduğu il merkezlerinin yanında, 250’nin üzerinde köy, ilçe ve kasabayıda kapsayan turda NAVARA, pick-up sahibi olmak isteyenlerle buluşacak. Tüketiciler tur kapsamında, SUV konforu sunan NAVARA’yı yakından tanıma ve test etme imkanı bulacakları gibi,şova özel cazip fiyatlar, ödeme ve finansman seçeneklerinden de faydalanabilecek.

30 Temmuz- 15 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek NAVARA Türkiye Şovu kapsamında; Adana, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Batman, Mersin, Şanlıurfa, Hatay, Konya, Tekirdağ, Edirne, Trabzon, Rize, Antalya, Isparta, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Muğla, Van, Hakkari, Manisa, Balıkesir, İzmir, Denizli, Afyon, Aydın, Ankara, İstanbul, Kayseri, Samsun, Ordu, Amasya, Erzurum, Sivas ve Erzincan’da köy meydanları, sanayi siteleri, sebze-meyve ve balık halleri, pazar yerleri, maden ocakları gibi alanlarda NISSAN NAVARA’lar tüketici ile buluşacak ve isteyenler test sürüşü gerçekleştirip SUV konforu sunan NAVARA’yı deneyimleyebilecek.

NAVARA ile SUV Konforu
12. nesliyle yollarda olan NISSAN NAVARA, beş noktadan bağlantılı ve helezon yaylı arka süspansiyon sistemiyle off-road yeteneklerinden ödün vermeden SUV konforunda sürüş deneyimi sunuyor. NISSAN NAVARA, 2.3 dCi motoruyla daha yüksek bir performans sunarken, yakıt tüketimini, emisyon değerlerini ve dolayısıyla kullanım maliyetlerini de düşürüyor.

SUV’un lideri NISSAN’ın QASHQAI, X-TRAIL ve JUKE gibi geniş kitlelere ulaşan SUV modelleriyle aynı DNA’yı paylaşan NAVARA, bünyesinde barındırdığı otomobil benzeri stil, konfor ve kalite özelliklerinin yanı sıra sınıfında ilk olan ve kullanıcıya daha konforlu ve güvenli sürüş deneyimi sağlayan NISSAN IntelligentMobility teknolojileriyle de pick-up pazarına tamamen yeni standartlar getiriyor.



 

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