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Ayhancan Güven Belçika'da kazandı

Ayhancan Güven Belçika'da kazandı

Tarih 30 Temmuz 2018, 11:02

Ülkemizi iki genç sporcumuzun temsil ettiği Porsche GT3 Cup Challenge Benelux serisinde sezonun 7. ve 8. yarışları 27-28 Temmuz tarihlerinde Belçika’da SPA pistinde gerçekleştirildi.

27 Temmuz Cuma günü koşulan 7. yarışı ilk sırada tamamlayan TOSFED ve Spor Toto destekli Ayhancan Güven, yarış sonrasında viraj ihlalleri nedeniyle 5 saniye ceza alarak dördüncülüğe geriledi. Toksport WRT adına yarışan bir diğer genç milli sporcumuz Berkay Besler de finişi 4. sırada geçse de, erken start nedeniyle aldığı 5 saniye ceza sonucu yarışı 7. sırada tamamlamış oldu.



Cumartesi günü koşulan 8. yarışa pole pozisyonda başlayan Ayhancan Güven, tüm yarış boyunca pozisyonunu koruyarak birinciliğin sahibi oldu. Güven; podyumda Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşımızı çaldırdığı bu başarısının ardından kupadaki liderliğini korudu. Berkay Besler ise, 6.sırada başlayıp iki sıra yükseldiği yarışın son metrelerinde patlayan lastiğine rağmen 4.sırada finişe ulaşmayı başardı.



Porsche GT3 Cup Challenge Benelux serisinde sezon, 15-16 Eylül'de Belçika'nın Zolder pistinde koşulacak 9. ve 10. yarışlarla devam edecek.


 

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