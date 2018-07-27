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Ralli bu hafta sonu Finlandiya’da

27 Temmuz 2018, 12:25

Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan 1.5 aylık bir aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor.

Bu hafta sonu Finlandiya’da gerçekleştirilecek sezonun sekizinci yarışı öncesi pilotlar genel klasmanında ilk iki sırada Red Bull sporcuları Thierry Neuville ve son 5 yılın şampiyonu Sebastien Ogier yer alıyor.



Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın sekizinci ayağı, bu hafta sonu Finlandiya’da gerçekleştirilecek. Birbirinden hızlı ve cesur pilotlar, dört günde 23 etap üzerinden 1427 kilometre yol katedecek. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Finlandiya Rallisi’nin heyecanı canlı yayınlarla RedBull.TV üzerinden de takip edilebilecek.



Şu ana kadar düzenlenen yedi yarışta genel klasmanda 149 puanla lider durumda bulunan Red Bull sporcusu Thierry Neuville, İsveç, Portekiz ve Sardunya’da zafere ulaştı. Son 5 yılın dünya şampiyonu bir başka Red Bull sporcusu Sebastien Ogier de Monte Carlo, Meksika ve Korsika’yı kazandı. Arjantin’de kazanan ise Ott Tanak olmuştu. Finlandiya Rallisi öncesi lider Neuville’i, 27 puan geriden Ogier ve 77 puanlı Tanak takip ediyor.



Marmaris’e iki yarış kaldı

Dünya Ralli Şampiyonası’nın heyecanı bu sene Türkiye’de de yaşanacak. Dünyanın en iyi ralli pilotları, 7 yıllık bir aranın ardından Türkiye’ye dönecek. Finlandiya ve Almanya’daki yarışların ardından Marmaris, 13-16 Eylül tarihleri arasında bu büyük organizasyona ev sahipliği yapacak