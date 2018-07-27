TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Otomobil

Ralli bu hafta sonu Finlandiya’da

Ralli bu hafta sonu Finlandiya’da

Tarih 27 Temmuz 2018, 12:25

Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan 1.5 aylık bir aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor.

Bu hafta sonu Finlandiya’da gerçekleştirilecek sezonun sekizinci yarışı öncesi pilotlar genel klasmanında ilk iki sırada Red Bull sporcuları Thierry Neuville ve son 5 yılın şampiyonu Sebastien Ogier yer alıyor.

Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın sekizinci ayağı, bu hafta sonu Finlandiya’da gerçekleştirilecek. Birbirinden hızlı ve cesur pilotlar, dört günde 23 etap üzerinden 1427 kilometre yol katedecek. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Finlandiya Rallisi’nin heyecanı canlı yayınlarla RedBull.TV üzerinden de takip edilebilecek.

Şu ana kadar düzenlenen yedi yarışta genel klasmanda 149 puanla lider durumda bulunan Red Bull sporcusu Thierry Neuville, İsveç, Portekiz ve Sardunya’da zafere ulaştı. Son 5 yılın dünya şampiyonu bir başka Red Bull sporcusu Sebastien Ogier de Monte Carlo, Meksika ve Korsika’yı kazandı. Arjantin’de kazanan ise Ott Tanak olmuştu. Finlandiya Rallisi öncesi lider Neuville’i, 27 puan geriden Ogier ve 77 puanlı Tanak takip ediyor.

Marmaris’e iki yarış kaldı
Dünya Ralli Şampiyonası’nın heyecanı bu sene Türkiye’de de yaşanacak. Dünyanın en iyi ralli pilotları, 7 yıllık bir aranın ardından Türkiye’ye dönecek. Finlandiya ve Almanya’daki yarışların ardından Marmaris, 13-16 Eylül tarihleri arasında bu büyük organizasyona ev sahipliği yapacak

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Otomobil

Yoldan çıkma sırası İstanbul'un

 Yoldan çıkma sırası İstanbul'un 2018 Türkiye Offroad Şampiyonası 4.Ayak yarışı 28-29 Temmuz tarihlerinde İstanbul Park Spor Kulübü tarafından organ...

Türkiye'nin Drift Kralı belli oluyor

 Türkiye'nin Drift Kralı belli oluyor 5 Ağustos Pazar günü saat 14.00’te Sinan Erdem Spor Salonu’nun Açık Otoparkı’nda gerçekleştirilecek etkinliğin drif...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Ulaşım ve üretim bütünlüğü

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı